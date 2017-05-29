YENİ HAVALİMANI ‘1453’ KAMYON İLE İSTANBUL’U SELAMLADI

Dünyanın en büyük makine ekipman sayısına sahip altyapı yatırımı olan havalimanı projesinde 1453 kamyonla gerçekleştirilen geçit töreni, Guinness rekorlar kitabına girmeye aday…



Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi çalışanları, İstanbul’un fethinin 564. yılı onuruna İstanbul’u ve İstanbulluları hazırladıkları görkemli geçit töreni ile selamladı. Toplamda 1453 kamyonun katıldığı kortej, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki 1 numaralı pistte gerçekleşti. Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 saat sürdü. 3 bin 22 adet son teknoloji aracın yer aldığı makine ekipman parkına sahip İstanbul Yeni Havalimanı’nda geçit töreni için 2.200 adet kamyon makine parkında hazır olarak bekletildi.



İGA çalışanlarının İstanbul için yaptığı anlamlı jest için açıklamada bulunan İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu: “Bugün mühendislerimiz, şoförlerimiz ve işçilerimiz başta olmak üzere tüm İGA Ailesi üyeleri; dünya tarihi açısından önemli bir eşik olan 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi anısına erişilmesi zor bir görev ile selam durdular. Bir çağın sona erip başka bir çağın başlamasına vesile olan fetih ruhunda olduğu gibi, bizler bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi her daim göstermiş bir milletiz. Benzer şekilde aynı ruhla, tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği İstanbul için Yeni Havalimanını hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemize yakışır şekilde her gün emeğini, azmini ve erdemini ortaya koyan çalışanlarımız, İstanbul’umuzun Fethi anısına geçit töreni hazırladı. Çalışanlarımızın bağlılığı ve özverisiyle bu projeyi, tüm gücümüzü ortaya koyarak, ülkemizin adını taçlandıracak şekilde tüm dünyaya ispat etmekten dolayı gurur duyuyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı da tamamlandığında havacılık alanında eminim ki bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatacaktır.” dedi.



Etkinlik kapsamında 1453 kamyon hiç duraksamadan 3,2 km yol kat etti. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, “En Uzun Kamyon Geçidi” kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi. İGA çalışanları, böylece 2004 yılında aynı kategoride Hollanda’daki bir proje, 416 kamyonla kırılan rekoru, 3 katından daha fazla bir sayı ile kırmayı deneyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na Türkiye’nin adını yazdırmak için gerekli başvuruyu yapmış oldu. Etkinlikte, Guinness Rekor Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve ilgili diğer yetkililer de hazır bulundu.