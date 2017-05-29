banner197
Ana SayfaEKONOMİ

YENİ HAVALİMANI ‘1453’ KAMYON İLE İSTANBUL’U SELAMLADI

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:45
Bu haber 544 kez okundu

İstanbul’un fethinin 564’üncü yıl dönümünde, İstanbul Yeni Havalimanı ve çalışanları 1453 kamyonla İstanbul’u selamladı.

YENİ HAVALİMANI ‘1453' KAMYON İLE İSTANBUL'U SELAMLADI
Dünyanın en büyük makine ekipman sayısına sahip altyapı yatırımı olan havalimanı projesinde 1453 kamyonla gerçekleştirilen geçit töreni, Guinness rekorlar kitabına girmeye aday…

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi çalışanları, İstanbul’un fethinin 564. yılı onuruna İstanbul’u ve İstanbulluları hazırladıkları görkemli geçit töreni ile selamladı. Toplamda 1453 kamyonun katıldığı kortej, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki 1 numaralı pistte gerçekleşti. Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 saat sürdü. 3 bin 22 adet son teknoloji aracın yer aldığı makine ekipman parkına sahip İstanbul Yeni Havalimanı’nda geçit töreni için 2.200 adet kamyon makine parkında hazır olarak bekletildi.

İGA çalışanlarının İstanbul için yaptığı anlamlı jest için açıklamada bulunan İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu: “Bugün mühendislerimiz, şoförlerimiz ve işçilerimiz başta olmak üzere tüm İGA Ailesi üyeleri; dünya tarihi açısından önemli bir eşik olan 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi anısına erişilmesi zor bir görev ile selam durdular. Bir çağın sona erip başka bir çağın başlamasına vesile olan fetih ruhunda olduğu gibi, bizler bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi her daim göstermiş bir milletiz. Benzer şekilde aynı ruhla, tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği İstanbul için Yeni Havalimanını hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemize yakışır şekilde her gün emeğini, azmini ve erdemini ortaya koyan çalışanlarımız, İstanbul’umuzun Fethi anısına geçit töreni hazırladı. Çalışanlarımızın bağlılığı ve özverisiyle bu projeyi, tüm gücümüzü ortaya koyarak, ülkemizin adını taçlandıracak şekilde tüm dünyaya ispat etmekten dolayı gurur duyuyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı da tamamlandığında havacılık alanında eminim ki bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatacaktır.” dedi.

Etkinlik kapsamında 1453 kamyon hiç duraksamadan 3,2 km yol kat etti. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, “En Uzun Kamyon Geçidi” kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi. İGA çalışanları, böylece 2004 yılında aynı kategoride Hollanda’daki bir proje, 416 kamyonla kırılan rekoru, 3 katından daha fazla bir sayı ile kırmayı deneyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na Türkiye’nin adını yazdırmak için gerekli başvuruyu yapmış oldu. Etkinlikte, Guinness Rekor Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve ilgili diğer yetkililer de hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.