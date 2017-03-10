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"YATIRIMCILAR MOBİLE KAYDI, İŞLEM HACİMLERİ ARTTI"

10 Mart 2017 Cuma 12:32
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Gedik Yatırım Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pamir: - "Artık yatırımcılar bilgisayarın başında kilitlenmek zorunda kalmadan devamlı işlem yapabilir hale geldi. Böylece işlem hacimleri arttı. Erişim, bilgiye ulaşım kolaylaştı, işlemler artık ağırlıklı olarak mobile kaydı"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Gedik Yatırım Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir, "Artık yatırımcılar bilgisayarın başında kilitlenmek zorunda kalmadan devamlı işlem yapabilir hale geldi. Böylece işlem hacimleri arttı. Erişim, bilgiye ulaşım kolaylaştı, işlemler artık ağırlıklı olarak mobile kaydı." dedi. 

Can Pamir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşteri odaklı talep doğrultusunda, müşteri ihtiyacının karşılanması için teknoloji yatırımlarına çok önem verdiklerini ifade ederek, sektörde teknolojiye yatırım yapan şirketlerin pazarı ileri götüreceğini, günümüzde artık teknolojinin işin içine katılmasıyla yatırımcıya sunulan katma değerin üst seviyelere çıktığını söyledi.

Gedik Yatırım olarak teknoloji alanında her zaman için lider firma olmaya çalıştıklarını belirten Pamir, şunları kaydetti: 

"Türkiye'de işlem hacimlerindeki artış biraz da mobilitenin yaygınlaşmasından geliyor. 2000-2010 dönemine baktığınızda işlem yapabilmek için tek kaynağınız masaüstü bilgisayar ya da telefondan arama yöntemiydi. Yatırımcılarda, 2010-2012 döneminde yavaş yavaş mobil cihazlardan bilgi akışlarını takip etme olanağını gördük. O dönem cihazların daha az teknolojik olması ve bugünkü kadar iyi görünmemesi nedeniyle mobilde çok işlem yapıldığını görmüyorduk.

İnsanlar mobilden takip edip telefonla işlem yapmaya başladıkça işlem hacimleri artmaya başladı. Şimdi teknolojinin gelişmesi ile daha da ileriye gittik, yatırımcılar hem şimdi mobilden verileri takip ediyor hem de işlem yapıyorlar. Artık yatırımcılar bilgisayarın başında kilitlenmek zorunda kalmadan devamlı işlem yapabilir hale geldi. Böylece işlem hacimleri arttı. Erişim, bilgiye ulaşım kolaylaştı, işlemler artık ağırlıklı olarak mobile kaydı."



- "Kaldıraçlı alım satım işlemleri tarafında bir daralma söz konusu"



Can Pamir, Gedik Yatırım olarak 2016 yılını çok yoğun geçirdiklerini, şube sayısını artırdıklarını ve teknolojiye önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hayata geçirilen forex düzenlemesinin etkilerine de değinen Pamir, "Endişemiz Türk yatırımcının yurt dışına kayması, orada hesap açması ve yurt dışı alternatifleri değerlendirmesi. Bu, hem sektörü hem de Türk ekonomisini olumsuz etkileyecek." dedi. 

Böyle bir alternatifin kullanılması halinde gittiği ülkede sorun yaşayan yatırımcıların başvuracakları bir yapı olmayacağını belirten Pamir, şunları kaydetti:

"Düzenleme sonrası müşteri adetleri ve işlem adedi bakımından kaldıraçlı alım satım işlemleri tarafında bir daralma söz konusu. Bunu daha net görebilmek için gelecek ayı görmek lazım. Şu an resmi tam okuyabilmek için erken ama kaldıraçlı alım satım işlemleri tarafında yüzde 50'lik bir daralma bekliyoruz. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) bir hacim artışı bekliyoruz. Kaldıraçlı alım satım işlemleri tarafında yaşanacak yüzde 50'lik daralmanın tamamının VİOP'a kaymasını beklemiyoruz ama bir kısmının bu tarafa kayması söz konusu olabilir."


Anadolu Haber Ajansı
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