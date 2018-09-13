Y kuşağı için en önemli kriter "Doğallık"

44 ülkede 4,5 milyar tüketiciye ulaşan ve Türkiye’de bu yıl 3. kez gerçekleşen “Yılın Seçilmiş Ürünü” programını düzenleyen Yılın Ürünü Türkiye’nin Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, araştırma şirketi Nielsen’in Türkiye genelinde yaptığı anket ekseninde ortaya çıkan tüketici beklentilerini açıkladı. 4.053 tüketici ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmaya göre X,Y ve Z kuşağı tüketicilerinin ürün seçimlerinde farklı dinamikleri dikkate aldıklarını ve her bir kuşağın keskin çizgilerinin olduğunu belirten Micozkadıoğlu, araştırma sonuçlarına göre yenilikçi ürünlerden beklentilerin ilk sırasında “doğallık” olduğunu belirtti. Tüketici grupları arasında, en çok gençlerin doğallığa önem verdiğini ve Y kuşağı için doğallığın en önemli nokta olduğunu ifade eden Micozkadıoğlu, yenilikçi ürünlerin güvenilir bir marka tarafından sunuluyor olmasının ise X kuşağı açısından önem taşıdığını aktardı.

Türkiye’de üretilmiş olması önemli

Araştırma ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler sunan Micozkadıoğlu, ürünün sağlıklı olması, tadının güzel olması (gıda ürünlerinde), kullanım pratikliği ve Türkiye’de üretilmiş olmasının tüketicilerin diğer beklentileri olduğunu, özellikle 35-44 yaş aralığı için bu olgunun önem taşıdığını belirterek, ürünün içeriğinin/dokusunun iyi olması, dayanıklılığı, yeni ve farklı tasarıma sahip olması, ambalajının pratikliği ve çevreye duyarlı olması gibi faktörlerin ise tüketiciler için ikincil beklentiler olduğunu ifade etti.

Yeni ürünün fiyatı da satın almayı etkiliyor

Tüketicilerin yarısından fazlası yeni ürünleri denemeyi tercih etse de, ürünün fiyatının uygun olması, arkadaş ve iş çevresindeki bireylerin yönlendirmeleri, yeni ürünleri deneme isteği gibi dinamikler de satın alma kararını etkiliyor. Araştırma, kadın tüketicilerin erkeklere kıyasla, “yeni” etiketli bir ürün satın almaya daha eğilimli olduğunu da ortaya koyuyor. Ürün memnuniyeti AB grubu tüketicilerde kilit önem taşırken, memnun kalabilecekleri yeni bir ürün için daha fazla ödeme yapabileceklerini belirtiyorlar.