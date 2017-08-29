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UYGUNSUZ KIRTASİYE ÜRÜNÜNE GEÇİT YOK

29 Ağustos 2017 Salı 14:07
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:"Bakanlık olarak, tüketicilerimizi koruma görevimizin ve proaktif çalışma tarzımızın bir gereği olarak kırtasiye ürünleriyle ilgili denetimler yapıyor, önlemler alıyoruz"

UYGUNSUZ KIRTASİYE ÜRÜNÜNE GEÇİT YOK
ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde de öğrencilerin sağlığını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bakanlık olarak, tüketicilerimizi koruma görevimizin ve proaktif çalışma tarzımızın bir gereği olarak kırtasiye ürünleriyle ilgili denetimler yapıyor, önlemler alıyoruz." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın çocukların sağlığına zarar verebilecek her türlü ürüne yönelik "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibi ile denetimlerini gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Okul kıyafetleri, ayakkabılar, kırtasiye malzemeleri ve çocukların kullanabileceği tüm ürünlere yönelik yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce toptancılarda ve perakendecilerde denetimlere başlandığını belirten Tüfenkci, buna devam edileceğini bildirdi. 

Tüfenkci, öğrencilerin okulda kullanacağı ürünlere yönelik denetimlerin bu aylarda arttığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bakanlık olarak, tüketicilerimizi koruma görevimizin ve proaktif çalışma tarzımızın bir gereği olarak kırtasiye ürünleriyle ilgili denetimler yapıyor, önlemler alıyoruz. Bu kapsamda okul kıyafetleri, azo boyar madde, nikel, kadmiyum, nonil fenoller, perflorooktan sülfonatlar, kalaylı organik bileşikler yönünden denetlenmektedir. Ayrıca, tekstil ürünlerinin etiketleri de tüketiciyi yanıltıcı bilgi içermesinin önlenmesi amacıyla kontrol edilmektedir." diye konuştu.

Kırtasiye ürünlerinin, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi kapsamında daha ürünler tüketicilere ulaşmadan ithalat aşamasında da denetlendiğini hatırlatan Tüfenkci, gerçekleştirilen risk analizleri sonucunda şartları sağlamayan ürünlerin Türkiye'ye girişine izin verilmediğini aktardı.

- 'EN 71 standardına uygundur' ibaresi kontrol edilmeli

Bakan Tüfenkci, yapılan denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün alırken dikkat etmesi gereken hususlar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle satın alınan ürünün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Kullanıcı kitlesi çocuk olanlar oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Kırtasiye ürününü seçerken üretici ve ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. 'Merdiven altı' diye tabir edilen markası modeli belli olmayan ürünler tercih edilmemelidir. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle boya kalemlerinde, 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde 'CE' markasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir."

Tüfenkci, çocuklar için yapılan tekstil ürünleri ve ayakkabılarda da ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, satın alınan ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, Bakanlığın "Alo 175" tüketici hattından ve web sayfasından şikayetleri için başvuru yapabilceklerini söyledi.




Anadolu Haber Ajansı
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