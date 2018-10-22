Ürdün'den Otokar'a 35 adetlik yeni otobüs siparişi

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği otobüslerle Türkiye dahil 50 ülkede toplu ulaşıma nefes aldırmaya devam ediyor. Sektörde 55'inci yılını kutlayan, ürettiği araçları kullanıldığı ülkelerde beğeni toplayan Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman’dan 35 otobüs için yeni bir sipariş daha aldı.

Mart ayında Amman Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan Otokar, 23 adet Doruk ve 12 Kent otobüsünden oluşan yeni siparişi 2019 yılı baharında teslim edecek.

Otokar tarafından kullanıcı odaklı, ihtiyaç ve beklentilere uygun üretilen otobüslerin, takdir görmesinden ve aynı bölgelerden üst üste yeni sipariş almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "50 ülkeye ihraç ettiğimiz otobüslerimizle ülke ekonomisine katkı yaratmaya devam ediyoruz. Bu yıl başta Avrupa olmak üzere önemli ihracat anlaşmalarına imza attık. Bunlardan en büyüğü bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük sipariş olan 400 adetlik Bükreş Belediyesi siparişiydi. İkinci büyük siparişimizi de Amman'dan almıştık. Amman için 100 araçlık siparişimizi geçtiğimiz dönemde teslim ettik. Şimdi, 35 adetlik yeni bir sipariş almamız; doğru ürünler ürettiğimizi ve en iyi hizmeti sağladığımızı göstermesi açısıdan bizim için önemli bir referans. Anlaşmanın Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

TOPLU ULAŞIMDA ÜST DÜZEY KONFOR SUNUYOR

Amman genelinde kullanılacak 12 adetlik Kent, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Kent LF, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve Avrupa'da büyük beğeni toplayan Doruk, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası ile tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sunuyor.

Toplu taşımaya özel olarak geliştirilen Otokar otobüsleri, üstün güvenlik sistemleriyle de kullanıcı ve yolcularına maksimum güvenlik vadediyor. Alternatif yakıtlar konusunda da çalışmalar yürüten Otokar, geçmiş yıllarda Türkiye’nin ilk hibrit ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü de tasarlayarak ürün ailesine ekledi.