ÜLKER, 241,7 MİLYON TL İLE TARİHİ KAR AÇIKLADI

Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ikinci çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 1.330 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ikinci çeyreğinde 200 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018 yılı ikinci çeyreğinde 241,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ülker hedeflediği operasyonel kârlılık seviyesini aşmakla kalmayıp net karlılıkta kendi rekorunu da kırdı.

Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte elde ettiği FAVÖK oranının ikinci çeyrekte de koruduğunun altını çizen Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Yurt içinde ve yurt dışında sürekli olarak karlılığımızı ve satışlarımızı önemli ölçüde artırmaya devam ediyoruz. International Biscuits Company (IBC)‘nin yüzde 100 hissenin alımının tamamlanmasıyla Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ülkelerin serbest ticaret anlaşmalarından faydalanılarak ihracat potansiyelimizi artırmaya devam ediyoruz. Ülker Bisküvi olarak hedeflerimiz doğrultusunda, ürün kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendinde olduğumuz her coğrafyada devam edeceğiz.

Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğumuz yatırımlarla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak sürdüreceğiz. Ayrıca tüm paydaşlarımıza değer yaratarak büyümemize sağlam adımlarla devam edeceğiz.

“Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefimizin, yaptığımız inovasyonların ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak alanları önceliklendirmenin iyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Toplam atıştırmalık işleri ciromuzu 2018 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3, toplam FAVÖK’ümüzü yüzde 21,8 ve net karımızı yüzde 168 artırarak faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki operasyonel gücümüzü, yetkinliğimizi ve uyguladığımız etkin stratejilerin başarısını bir kez daha ispat etmiş olduk.

Ülker Bisküvi’nin ikinci çeyrekte de hızlı büyümesini devam ettirdiğini açıklayan Mehmet Tütüncü sözlerine şöyle devam etti:

“Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefimizin, yaptığımız inovasyonların ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak alanları önceliklendirmenin iyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Toplam atıştırmalık işleri ciromuzu 2018 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3, toplam FAVÖK’ümüzü yüzde 21,8 ve net karımızı yüzde 168 artırarak faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki operasyonel gücümüzü, yetkinliğimizi ve uyguladığımız etkin stratejilerin başarısını bir kez daha ispat etmiş olduk.