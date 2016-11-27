UÇAKTA İNTERNET HİZMETİ 2017'DE BAŞLIYOR

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 2017 yılında uçaklarda bilgisayar ya da cep telefonu aracılığıyla 75 megabite kadar internet hizmeti verilmesi planlanırken, Türkiye'nin de benzer hizmeti sunabilmesi için Türksat ve Inmarsat tarafından çalışma yapılıyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgilere göre, AB ülkelerini kapsayan ve 2017 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanan S Bant havacılık projesiyle uçaklarda 75 megabite kadar internet hizmeti verilebilecek.

Projeye Türkiye'nin de dahil olması için gerekli çalışmalar, Türksat ve Inmarsat tarafından yapılıyor.

- Havada mobil telefon hizmeti için 3 işletmeciye yetki

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti için 2009'da düzenleme yapıldı ve halihazırda yetkili 3 işletmeci bulunuyor. Söz konusu hizmetin ticari olarak sunumu öncesinde şu ana kadar çeşitli deneme çalışmaları yapıldı. Hava taşıtlarında internet, ilk olarak 2012'de Kurul kararıyla Ku-band için yakın zamanda da Ka-band için düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne kayıtlı hava taşıtlarında Uydu Haberleşme Hizmeti (UHH) ve İnternet Servis Sağlayıcılığı (ISS) hizmeti yetkilendirmelerinin her ikisine de sahip işletmeciler, Kurumun resmi internet sitesinde yer alan ''Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumuna İlişkin Bilgi Formu''nu doldurup, onay sürecinden geçtikten sonra izin alabiliyor.

Yabancı ülkelere kayıtlı hava taşıtları ise yetkilendirme aranmaksızın benzeri izin sürecinden geçtikten sonra bu hizmeti sunulabiliyor.

Anadolu Haber Ajansı