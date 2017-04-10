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TUSAŞ-İTÜ İŞ BİRLİĞİ

10 Nisan 2017 Pazartesi 14:56
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TUSAŞ, 2 kişilik yerli eğitim uçağı üretilmesi projesi kapsamında İTÜ ile iş birliğine gitti

TUSAŞ-İTÜ İŞ BİRLİĞİ
İSTANBUL (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), 2 kişilik yerli eğitim uçağı üretilmesi projesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine gitti.  Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor. Şirket, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, savunma sanayisi ve havacılık sektöründe istihdam edilmek üzere öğrenime devam eden ilgili mühendislik bölümü öğrencilerinin uçak tasarımı, üretimi, montajı, yer ve uçuş testi ile sözleşme ve program yönetim alanlarında yetiştirilmesi amacıyla İTÜ ile birlikte "Very Light Uçak (VLA) Geliştirilmesine Yönelik Bağımsız Araştırma Geliştirme (B-ARGE) Projesi"ni hayata geçirecek. Uçağın tasarım faaliyetleri İTÜ öğrencileri tarafından üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri ise öğrencilerin katılımı ile TUSAŞ tarafından icra edilecek. Projenin 2 yıl sürmesi planlanıyor.  VLA kategorisinde 2 kişilik üretilecek uçak "tek pistonlu motor, sabit iniş takımı, en fazla 750 kilogram ağırlığında, menzil hedefi 500 kilometre, azami servis irtifası 7 bin 500 feet, maksimum havada kalma süresi en az 2 saat" gibi özelliklere sahip olacak.

"İTÜ’nün sertifikalı uçağı gökyüzünde servise başlayacak"
 Projenin imza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, üretilecek uçağın 700 kilo ve 2 kişilik olacağını, 24 ayda tasarlanacağını bildirdi.  TUSAŞ olarak projeye her türlü altyapı ve yazılım desteğini vereceklerini vurgulayan Kotil, prototip uçak imal edildikten sonra Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından verilen EASA sertifikasını da alacaklarını söyledi. Kotil, "Türkiye’deki öğrenciler, 24 ay sonra EASA sertifikalı, satılabilen, para eden, bütün süreçleri bitmiş uçağa sahip olacak. Türkiye öyle bir ülke oldu ki öğrenciler de sertifikalı uçak yapabiliyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bir başlangıçtır. İTÜ’nün sertifikalı uçağı gökyüzünde servise başlayacak. İnşallah seri üretimi de olur." ifadelerini kullandı. 

"Kendi uçağımızı üretmenin ilk adımı"
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da tarihi bir günde olduklarını, İTÜ olarak projede taraf olmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade etti. Karaca, projenin know how bilgisini İTÜ'de üreteceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Dışarıdan ithal bir şey yok. Tamamen kendi öğrencilerimizle, mühendisimizle, kurumlarımızla kendi uçağımızı üretme arifesindeyiz. Mutlaka buradan çıkacak insanlar, kendi uçağımızı yapma arifesinde olacaklardır. Onun ilk tohumları bunlar... Bugün kendi uçağımızı üretmenin ilk adımı. Emekleme düzeyini aşıp yürüme evresine gelmiş vaziyetteyiz. Doğru adreste doğru iş yapıyoruz." 

Anadolu Haber Ajansı
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