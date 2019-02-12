Türktraktör'den ihracat rekoru

Bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2018 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Zorlu pazar koşullarına rağmen 2018 yılında, TürkTraktör toplam 34 bin 114 adet traktör ve 30 bin 914 adet motor üretti. Şirket bu sonuçlara göre, 2018’de Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %72’sini tek başına gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye’nin traktör devi, yıl boyunca yurt içinde toplam 17 bin 655 adet traktör satışı yaparak, pazardaki kesintisiz liderliğini 12. yılına taşımayı başardı.

TürkTraktör’ün yurt dışı satışları ise 2018 yılında %21 oranında artarak 14 bin 502 adede yükseldi. Buna göre TürkTraktör, hem son yılların en yüksek ihracat rakamına ulaştı hem de Türkiye’nin toplam traktör ihracatının %91’ini tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör, 2018 senesini 3 milyar 909 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin yurt dışı cirosu ise %68 artarak 1 milyar 893 milyon oldu. Şirket yurt dışı cirosunda elde ettiği bu sonuçla yeni bir rekora imzasını attı.

TürkTraktör’ün 2018’deki brüt kârı 717 milyon TL, brüt kâr marjı %18,3 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 411 milyon TL ve FAVÖK tutarı 498 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile %10,5 ve %12,7 olarak gerçekleşti. TürkTraktör’ün net kârı ise 240 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner:

“65 yıllık köklü geçmişiyle TürkTraktör, yaptığı ihracatla Türkiye’nin yurt dışı pazarlardaki gururudur’

TürkTraktör’ün, 2019 yılında kuruluşunun 65. yılını kutladığını belirterek sözlerine başlayan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 2018 yılsonu itibarıyla elde edilen sonuçları şu şekilde değerlendirdi:

“TürkTraktör, 65 yıldır gerçekleştirdikleriyle modern tarıma yön veren öncü bir şirket olmuş ve her sene başarılarına yenilerini eklemiştir. Son 32 senede, pazarda 20 kez lider olmayı başaran şirketimiz, 2018 yılındaki çalışmalarıyla da Türkiye traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 12. yılına taşıdı. Yıl boyunca bantlarımızdan inen 34 bin 114 adet traktör ile Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %72’sini tek başımıza gerçekleştirdik.

Kuruluşumuzdan bu yana fabrikalarımızda üretilen ve çiftçilerimizle buluşturduğumuz traktörlerimizin sayısı 900 bin adedi geçti. Bu sene ekipman pazarına da güçlü bir giriş yaparak, TürkTraktör markalı 10’a yakın yeni zirai ekipmanla çiftçinin verimini artırmayı hedefledik .”

TürkTraktör’ün Türkiye’nin ilk traktör ihracatını gerçekleştiren şirketi de olduğunu sözlerine ekleyen Aykut Özüner, “Bugün 130’dan fazla ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. 2018 yılında bir önceki yıla göre traktör ihracatımızı %21 oranında arttırarak son yılların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık ve Türkiye’nin toplam traktör ihracatının %91’ini tek başımıza gerçekleştirdik. Türkiye’nin markası olarak, yurt dışı pazarlarında gösterdiğimiz bu başarı ve ülke ekonomisine sağladığımız katkı, bizler için gerçekten de gurur vericidir” diye açıkladı.

TürkTraktör, 2019’da da tarımın geleceğine yön verecek çalışmalara imza atacak

Aykut Özüner, TürkTraktör’ün bugüne kadar elde ettiği başarıların ardında müşterilerine ve Ar-Ge’ye verdikleri önemin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “TürkTraktör olarak, ülke tarımı ve çiftçimizi hep daha ileriye taşıyacak yatırım ile çalışmalara odaklanıyoruz. Bu çalışmaların temelinde ise Ar-Ge yatıyor. Bizler de sektörün ilk Ar-Ge merkezinin de sahibi olarak, 2018 yılında bu alanda yeni bir yatırım daha yaparak; Ankara’daki Ar-Ge Merkezimize ek olarak İstanbul’da Ar-Ge İnovasyon ve Tasarım ofisimizi açtık.”

Her sektörde sağlanmaya çalışılan verimlilik artışının, tarımda çok daha kritik bir öneme sahip olduğunu da belirten Özüner, “2019 yılında, çiftçilerimizin ‘dijital tarım’a adaptasyonu için yaptığımız öncü çalışmalar, geliştirdiğimiz ürün, çözüm ve hizmetlerle yine adımızdan sıkça söz ettireceğiz. Yeni çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturmak için heyecanlanıyoruz” diye açıkladı.

Aykut Özüner, finansmana erişimin çiftçiler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak bu alanda oluşturdukları çözümlerle de sektörde öncü olmayı sürdürdüklerini ifade etti ve “TürkTraktör Finans hizmetimiz ile bayilerimiz üzerinden çiftçilerimize finansmana erişim için alternatif bir kanal yaratmıştık. Bu sene ise bu kanala sigorta ve kasko hizmetlerini de ekledik. Traktörüm Güvende adını verdiğimiz platform ile yine çiftçilerimiz için çok kolay bir hizmet kurgusu oluşturduk. Bayilerimizden traktör alan çiftçilerimiz, kasko ve trafik sigortası ihtiyaçlarını bu özel platform üzerinden hızlı ve rahat bir şekilde karşılayabilecekler” diyerek sözlerini tamamladı.