"TÜRKİYE'YE 68,1 MİLYON POUND İNGİLİZ YATIRIMI YAPILDI"

"Küresel akıllı enerji pazarının 167,6 milyar dolardan 335,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor"
BCCT CEO'su Emrah Öz, dünya genelinde nüfusla birlikte artan enerji kullanımının akıllı enerji çözümleri talebini tetiklediğini ve ülkelerin akıllı enerjiye olan ilgisinin arttığını belirtti.
Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Küresel akıllı enerji pazarının 2020'de 2015 yılındaki 167,6 milyar dolardan 335,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve bu rakam yüzde 15'lik bir Yıllık Bileşik Büyüme Oranını (CAGR) gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam standartlarındaki iyileşmelere bağlı olarak, küresel enerji talebinin 2035'te üçte bir oranında artacağını tahmin ediyor. Küresel akıllı şebeke pazarının 2020 yılına kadar BIS akıllı kentin raporuna göre 220 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
"Türkiye'nin enerji koridoru yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor"
Global enerji ve çevre alanında Birleşik Krallık şirketlerinin Türkiye'de altyapı çözümleri ve şirket satın alma şeklinde yeni iş birlikleri gerçekleştirdiğinin altını çizen Öz, genelde bu şirketlerin, petrol doğal gaz hatları üzerine yenilebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar panelleri, Smart Grid (Akıllı şehirlerde enerjiyi daha efektif kullanma sistemleri), LNG (Sıvı Doğalgaz) depolama, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile ilgili fırsatları değerlendirdiğini söyledi. Öz, "Türkiye'nin enerji koridorunda önemli bir yere sahip olması, yabancı yatırımcıların bu ülkeye ilgisini canlı tutuyor. Ayrıca enerji sektörüne yapılan yatırımlar diğer sektör yatırımlarına imkan sağlıyor. Örneğin enerji hattı kurulumlarında gerekli olan üst düzey mühendislik, makine, metal ve çelik, inşaat sanayi alanlarındaki yatırımcıların da Türkiye pazarına ilgisini tetikliyor." dedi. Sürdürülebilir enerji çözümleri arayan şehirler için yenilikçi ve kanıtlanmış ürünler ve hizmetler hakkında İngiltere'nin birikime sahip olduğunu belirten Öz, şunları kaydetti: "İngiltere'deki mühendislik şirketleri enerji tedarik danışmanlığı ve proje yönetimi alanlarında güçlü yetenekleri olan akıllı enerji endüstrisine, uçtan uca entegre destek hizmetleri de sağlamaktadır. İngiltere'de bulunan şirketler ayrıca Türk kuruluşları ve özel sektörle çalışmaktadır. BCCT ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın (DIT) katkılarıyla Türkiye pazarına açılan İngiliz firmalar enerji şirketlerini daha verimli hale getirmek ve ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak için enerji endüstrisi ve üniversiteler ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.
Bu şirketlerden birkaçı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklığında, bina tasarımcılarına ve geliştiricilere yeni mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olacak bir 'Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Analiz Aracı' geliştirmek amacıyla, UNDP Türkiye tarafından görevlendirildi."
Anadolu Haber Ajansı
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