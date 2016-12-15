TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 500 ŞİRKETİ BELLİ OLDU

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları (THY) olarak belirlendi. Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Törende, araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere 8 kategoride 24 ödül verildi. Araştırmada Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve THY, "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" olurken, Yatağan Termik Enerji Üretim, Cengiz Enerji ve Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri de "Cirosunu En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı. "En Çok Kar Eden Şirketler" kategorisinde THY, Turkcell ve Tüpraş, "Karını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Borusan Lojistik Dağıtım, Plasmar Plastik ve Eser Taahhüt ilk 3 sırayı paylaştı. "En Çok İhracat Yapan Şirketler" Ford Otosan, Tüpraş ve Oyak Renault, "İhracatını En Çok Artıran Şirketler" ise Mobiltel, Melike Tekstil ve Koluman Motorlu Araçlar oldu. "En Çok İstihdam Sağlayan Şirketler" kategorisinde Türk Telekom, BİM Birleşik Mağazalar ve LC Waikiki Mağazacılık, "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Aksa Elektrik, Altın Ateş Kimya ve Gediz Elektrik Perakende Satış yer aldı.



Kibar Holding kurucusu Asım Kibar'a onur ödülü

Bu yıl 19'uncusu yapılan araştırma kapsamında, Kibar Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, onur ödülüne layık görülürken, 2016'da ilk kez verilen "Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü"nü ise Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Kerim Tatlıcı aldı. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, törende yaptığı konuşmada, Vodafone olarak Türkiye pazarının geleceğine ve potansiyeline inandıklarını, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, yatırımlarını aynı hız ve kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Deegan, günümüzde dijitalleşmenin, kurumların başarısında kritik rol oynadığını ve gelecekte bu rolünü daha da artıracağını belirterek, yaptıkları her işin merkezine müşterileri koyduklarını ve onların dijitalleşmesini sağladıklarını kaydetti.



"Ulusal dijitalleşme endeksini yüzde 75'e çıkarmak için çalışıyoruz"

Dijitalleşme Endeksi'ne göre, dijitalleşmedeki her 10 puanlık artışın yüzde 1,5'lik ek faiz ve vergi öncesi kar marjı anlamına geldiğini vurgulayan Deegan, sözlerine şöyle devam etti: "Vodafone olarak, Yarına Hazırım Platformu altında kurumların verimliliklerini artırarak değişen iş dünyasında yarına hazır olabilmesine yardımcı olacak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye'deki 44 bin işletme tarafından doldurulan anket sonucuna göre yüzde 53 olan ulusal dijitalleşme endeksini yüzde 75'e çıkarmak için çalışıyoruz. Bu vesileyle ödül alan şirketler başta olmak üzere tüm Capital 500 şirketlerini gösterdikleri üstün performansın yanı sıra Türkiye'nin büyümesine sağladıkları katkıdan dolayı tebrik ediyoruz." Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nda onur ödülüne layık görülen Asım Kibar da 1950'de Kayseri'de başladığı iş yaşamına 1970'te İstanbul'a gelerek yeni bir başlangıç yaptığını, "kardeşi" olarak gördüğü çalışma arkadaşlarıyla bugünleri birlikte kurduklarını anlattı.

Kibar, "En büyük sermayemiz emeğimizdi. Gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. Bu kadar çalışmanın mükafatı da büyümek ve gelişmek oldu. Yıllar önce başladığımız meşakkatli yolculuk, bugün farklı sektörlerde, daha fazla çalışan ve daha fazla iş ortağı ile birlikte günden güne gelişerek devam ediyor. Ülkemize katma değer yaratmayı kendine hedef edinen bir firma olarak, bugünlerin temelini ilk günlerden itibaren atmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı