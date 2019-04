Türkiye ve Azerbaycan iş insanları bir araya geldi

Prof. Dr. Aşan, Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) ev sahipliğinde Azerbaycan ve Türk iş insanları için düzenlenen tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, ne zaman Azerbaycanlı insanlarla bir araya gelse o zaman ikinci vatanındaki insanlarla bir araya gelmiş gibi hissettiğini kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında çok sıcak ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Aşan, şunları söyledi:

“Özellikle İlham Aliyev’in 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye gösterdiği güçlü destek çok yankı buldu. Bu Cumhurbaşkanımızın hiçbir zaman unutmayacağı bir destek oldu. İlişkilerimiz olduğundan çok daha sıcak devam etti ve edecek. Sıcak ilişkileri sadece liderlerin birbirleriyle ilişkisi olarak götürürseniz ilişkiler çok pamuk ipliğinde yürür. Bizim bu ilişkileri çok ciddi ekonomik, finansal ilişkiler haline getirmemiz ve sağlamlaştırmamız lazım. Türkiye'deki yabancı yatırımlardan önemli payı alan ülkelerden biri Azerbaycan, bundan çok mutluyuz. Ama toplam ihracatımızın sadece 1,5 milyar dolarını Azerbaycan’a yapıyoruz. Daha vahimi Azerbaycan’dan da yaptığımız ithalat 400 milyon dolar. Bu rakamlar Türkiye ile Azerbaycan’ın arasındaki ilişkiye yakışan rakamlar değil, ne yapıp edip bunu birkaç sene içerisinde birkaç katına çıkarmamız lazım.”

Prof. Dr. Aşan, Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye’de iş yaptıklarında hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın burada kapıları olduğunu bilmelerini isteyerek, kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra özellikle ticaret tarafında destek verilmesi gerektiğini ve kendilerinin her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

“Azerbaycan her zaman Türkiye’nin, Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında”

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, iki ülke devlet başkanlarının, iki kardeş ülke arasında gerçekleştirilen işlere hususi önem verdiğine dikkati çekti.

İş adamlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin halk için olduğunu ifade eden Muradov, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişki her zaman devam edecek. Büyük Türk dünyasında hayata geçirilen işler Azerbaycan ve Türkiye halkları tarafından her zaman desteklenecektir. Azerbaycan her zaman Türkiye’nin, Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır. Türk devletine ve Türk halkına daima Azerbaycan’ın yanında olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye dostluğu daimi olsun inşallah.” şeklinde konuştu.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliğinin doruk noktada olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin devlet başkanlarının arasındaki diyaloğun iş insanlarının önünü açan fırsatlar doğurduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın yaptığı yatırımlarla Türkiye’de yabancı yatırımlar arasında önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Ayrım, iki ülkenin karşılıklı yatırım yaptığını ancak bunların daha da geliştirilebileceğini dile getirdi.

Ayrım, hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nin yeni yetişen gençlerine iş alanı yaratması gerektiğini vurgulayarak, “Gençlerimizin önünü açmalıyız. Bu tür toplantılarda onların önünü açmak için çalışmalıyız. Bizlerin üzerine ne düşerse yapmaya hazırız. Yeter ki taş üstüne taş koyalım yeter ki bir gencimize iş imkanı yaratalım.” diye konuştu.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğa işaret ederek, iki ülkenin arasında birçok ortak alanın bulunduğunu kaydetti. İbrahim, Azerbaycan ve Türkiye’nin iş insanlarına her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

“Yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle ekonomilerimizin güçlenmesi için katkı sunacağız”

TAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev de 2012 yılında 16 şirket ve iş adamının katılımıyla kurulduğunu belirterek, TAİB üyelerinin faaliyetlerini daha da geliştirmek, iki ülkenin iş adamları arasında temaslar kurmak, mevcut ilişkileri daha da güçlendirmek, yeni yatırımlar yapmak ve yapılmasına destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Nağıyev, Azerbaycan’ın iş adamlarının faaliyetlerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde temsilcilikler açarak genişletmeyi amaçladığını aktararak, “Yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle iki ülke ekonomisinin güçlenmesi için katkı sunacağız.” dedi.

Toplantıya, iki ülkenin siyasi temsilcileri, iş insanları ve TAİB üyeleri katıldı.