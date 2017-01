TÜRKİYE-TANZANYA KEK 2. DÖNEM TOPLANTISI

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afrika'nın bu yüzyılın çekim merkezi olacağını belirterek, "Bu kapsamda 2003 yılında Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolar seviyelerindeyken bugün bu rakam 20 milyar dolara yaklaştı." dedi.

Ağbal, Türkiye-Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısının imza töreninde, hükümet olarak 2003 yılından beri Afrika kıtasına özel bir önem verdiklerini söyledi.

Bu yüzyılda Afrika'nın dünyada bir çekim noktası olacağına işaret eden Ağbal, "Son 14 yılda Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler ciddi gelişme gösterdi. Bu kapsamda 2003 yılında Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolar seviyelerindeyken bugün bu rakam 20 milyar dolara yaklaştı. Bu dönemde Afrika kıtasındaki Türk şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı da 6 milyar doları aşmış bulunuyor. Ayrıca bu süreçte Afrika kıtasında Türk müteahhitlerin yaptığı projelerinin tutarı 58 milyar doları aştı." ifadelerini kullandı.

Ağbal, stratejileri doğrultusunda Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısının 39'a, ticaret müşavirliği sayısının 26'ya ulaştığını, Türk Hava Yollarının da bu kıtada 48 noktaya uçtuğunu belirtti.

Ağbal öte yandan Afrika'nın sürdürülebilir kalkınması konusundaki girişimleri de desteklediklerini vurguladı.

- "Çifte vergilendirme önlenmeli"

Bakan Ağbal, bu süreçte Tanzanya ile de ilişkilerin geliştiğini belirterek, bu ülkeyle 2005'te 30 milyon dolar olan ticaret hacminin 2015'te 150 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Bu rakamların ülkelerin potansiyelini yansıtmadığını kaydeden Ağbal, Türkiye-Tanzanya KEK toplantılarının hedefin yakalanmasında katkı sağlacağını anlattı.

Ağbal, ilişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında atılacak adımlar hususunda bilgi vererek, şunları söyledi:

"Yatırımcılarımızın önünü açmak amacıyla bu toplantı vesilesiyle ilk görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının bir an önce imzalanması son derece önemli. Türkiye-Tanzanya İş Konseyi'nin kurulmuş olması da çok önemli bir adım. Türk tarafı olarak İş Konseyi eş başkanını belirledik. Tanzanya tarafının da eş başkanını bir an önce belirlemesi ilişkilerimizi daha ileriye götürecektir. Bu noktada bir diğer önemli anlaşma Gümrük Alanında İdari İşbirliği Anlaşmasıdır. İki ülke arasındaki gümrük konularında işbirliğinin ilk adımı olan bu anlaşmanın imzalanması ikili ticaretimizin daha sağlıklı ilerlemesi için önemli bir kilometre taşı olacak. Türkiye'nin KOBİ'ler konusundaki bilgi ve tecrübelerinin Tanzanyalı muhataplarına aktarılmasını kolaylaştıracak bir anlaşmanın müzakerelerinin bir an önce başlaması da büyük önem taşıyor."

Ağbal, ayrıca iki ülkenin tarım, sağlık, ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliği gerçekleştirebileceklerine dikkati çekti.

- "Ticaret hacmi 500 milyon dolara çıkarılabilir"

Tanzanya Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles J. P. Mwijage da ülkesindeki Türk yatırımlarının son yıllarda artış gösterdiğini kaydetti.

İki ülkenin karşılıklı fırsatlardan daha fazla yararlanması gerektiğini vurgulayan Mwijage, "Türkiye ile Tanzanya arasındaki 150 milyon dolarlık ticaret hacmi, çok rahatlıkla 500 milyon dolara seviyelerine çıkarılabilir." diye konuştu.

Mwijage, Tanzanya'ya Türkiye'den daha fazla turist çekmek istediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bazı tarım ürünlerini de kendilerinin karşılayabileceklerini söyledi.

Tanzanya'nın siyasal istikrara sahip barışçıl bir ülke olduğunu kaydeden Mwijage, Türk ürünlerinin Tanzanya üzerinden birçok ülkeye kolaylıkla ulaşabileceğinin altını çizdi.

