Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketini açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşte ilk 50'ye giren sanayi devleri...