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Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketini açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşte ilk 50'ye giren sanayi devleri...

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketini açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşte ilk 50'ye giren sanayi devleri...

28 Mayıs 2019 Salı 16:40
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Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

50- Coca-Cola İçecek A.Ş.

49- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

48- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

47- Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

46- Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

45- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

44- Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

43- Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

42- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

41- AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

40- Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.

39- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

38- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

37- Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

36- İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş

35- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

34- Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

33- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

32- Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

31- Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

30- Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

29- Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

28- Bosch San. ve Tic. A.Ş.

27- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

26- Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

25- Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

24- Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

23- KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

22- TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

21- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

20- Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.

19- Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

18- Aygaz A.Ş.

17- BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

16- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

15- Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

14- Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

13- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

12- Mercedes-Benz Türk A.Ş.

11- Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

10- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

9- İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

8- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

7- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

6- Arçelik A.Ş.

5- TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

4- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

3- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

1- TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Son Güncelleme: 28.05.2019 17:07
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