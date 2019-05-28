Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

50- Coca-Cola İçecek A.Ş.
49- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
48- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
47- Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
46- Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
45- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
44- Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.
43- Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.
42- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
41- AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
40- Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
39- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
38- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
37- Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
36- İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş
35- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
34- Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.
33- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
32- Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
31- Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
30- Kroman Çelik Sanayii A.Ş.
29- Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
28- Bosch San. ve Tic. A.Ş.
27- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
26- Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
25- Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.
24- Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
23- KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
22- TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
21- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
20- Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
19- Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.
18- Aygaz A.Ş.
17- BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
16- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.
15- Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
14- Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
13- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
12- Mercedes-Benz Türk A.Ş.
11- Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
10- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
9- İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
8- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
7- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
6- Arçelik A.Ş.
5- TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
4- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
3- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
1- TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.