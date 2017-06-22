"TÜRKİYE BÜYÜYECEK, GÜÇLENECEK"

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İşler iyi gidiyor, ekonomi düzeliyor. Kimse endişe, merak etmesin. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek." dedi.

Cumayeri Belediyesi'nin ilçe meydanında düzenlediği iftar programına katılan Özlü, herkesin Kadir Gecesi'ni kutladı.

AK Parti olarak geçen 15 yıl içerisinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Özlü, şöyle konuştu:

"Türkiye, bu senenin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Bu büyüme oranı hem Avrupa Birliği ortalamasının hem de OECD ortalamasının çok üstündedir. Bir sürü değerlendirme kuruluşu, yabancı kuruluşlar var. Bunlar her zaman Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini hep düşük rakamlarla gösterdiler ve sanki Türkiye'de bir problem, ekonomik sıkıntılar var, Türkiye küçülüyor havasını yaymaya çalıştılar. Görüldüğü üzere, geçen ilk çeyrekte Türkiye, yüzde 5 oranında büyüdü. İkinci çeyrekte, yani gelecek günlerde açıklanacak olan rakamların da yüzde 5'in üzerinde olmasını bekliyoruz. İnşallah, Türkiye bu yılı yüzde 5'ler seviyesinde bir büyüme oranı ile kapatacak. Yani Türkiye yüzde 5'in üzerinde büyüyecek."

Özlü, KOSGEB'den düne kadar kredi kullananların sayısının 270 bin 86 olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin büyüyeceğini ve güçleneceğini vurgulayan Özlü, "Dün itibariyle KOSGEB kredisi kullandırılan miktar 6 milyar 605 bin 375 lira oldu. Dolayısıyla 270 bin vatandaşımız bu krediden istifade etti. Bizim beklentimiz 460 bin civarındaydı. Bu kredilerden, bir kısım vatandaşlarımız, kendilerine çağrı yapılmış olmasına rağmen kullanmak istemediklerini ifade etti. Demek ki işler iyi gidiyor, ekonomi düzeliyor. Kimse endişe, merak etmesin. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı