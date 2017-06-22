banner181

banner197
banner208
Ana SayfaEKONOMİ

"TÜRKİYE BÜYÜYECEK, GÜÇLENECEK"

22 Haziran 2017 Perşembe 11:50
Bu haber 433 kez okundu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Dün itibariyle KOSGEB kredisi kullandırılan miktar 6 milyar 605 bin 375 lira oldu. Dolayısıyla 270 bin vatandaşımız bu krediden istifade etti"

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İşler iyi gidiyor, ekonomi düzeliyor. Kimse endişe, merak etmesin. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek." dedi.

Cumayeri Belediyesi'nin ilçe meydanında düzenlediği iftar programına katılan Özlü, herkesin Kadir Gecesi'ni kutladı.

AK Parti olarak geçen 15 yıl içerisinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Özlü, şöyle konuştu:

"Türkiye, bu senenin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Bu büyüme oranı hem Avrupa Birliği ortalamasının hem de OECD ortalamasının çok üstündedir. Bir sürü değerlendirme kuruluşu, yabancı kuruluşlar var. Bunlar her zaman Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini hep düşük rakamlarla gösterdiler ve sanki Türkiye'de bir problem, ekonomik sıkıntılar var, Türkiye küçülüyor havasını yaymaya çalıştılar. Görüldüğü üzere, geçen ilk çeyrekte Türkiye, yüzde 5 oranında büyüdü. İkinci çeyrekte, yani gelecek günlerde açıklanacak olan rakamların da yüzde 5'in üzerinde olmasını bekliyoruz. İnşallah, Türkiye bu yılı yüzde 5'ler seviyesinde bir büyüme oranı ile kapatacak. Yani Türkiye yüzde 5'in üzerinde büyüyecek."

Özlü, KOSGEB'den düne kadar kredi kullananların sayısının 270 bin 86 olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin büyüyeceğini ve güçleneceğini vurgulayan Özlü, "Dün itibariyle KOSGEB kredisi kullandırılan miktar 6 milyar 605 bin 375 lira oldu. Dolayısıyla 270 bin vatandaşımız bu krediden istifade etti. Bizim beklentimiz 460 bin civarındaydı. Bu kredilerden, bir kısım vatandaşlarımız, kendilerine çağrı yapılmış olmasına rağmen kullanmak istemediklerini ifade etti. Demek ki işler iyi gidiyor, ekonomi düzeliyor. Kimse endişe, merak etmesin. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.