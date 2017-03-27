TÜRK ŞİRKETİ OTOMOTİV NAVİGASYONUNDA YÜKSELİYOR

TORİNO - Dünyada 50'den fazla otomobil modeline navigasyon sistemleri ve ses-görüntü sistemleri üreten Türk firması Daiichi Elektronik, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) kalbi olan İtalya'nın Torino şehrinde geliştirdiği araç içi bilgi-eğlence ürünlerini sergiledi. Şirket Fiat'ın ilk fabrikasının yerleşkesinde yer alan Fiat Plaza'da geliştirdiği navigasyon ve multimedya sistemlerini Fiat-Chrysler mühendislerinin dikkatine sundu. Düzenlenen Daiichi Tech Day etkinliğinde şirkete ilişkin bilgiler veren Daiichi Elektronik Genel Müdürü Mevlüt Tellioğlu, en büyük müşterileri olan Fiat'ın doğduğu yer olan Torino'da ürünlerini sergilediklerini söyledi. Fiat mühendislerinin çözümlerinden övgüyle söz ettiklerini anlatan Tellioğlu, şunları kaydetti: "Burası Fiat'ın resmi bir showroomu. Fiat mühendisleri, ürün geliştirme, satın alma yetkilileri, yani Fiat'ın karar vericilerine yeni ürün konseptlerimizi tanıttık. Apple Car Play, Android Auto ve Web Link teknolojilerini cihazlarımızda uygulamaya aldık. Web Link teknolojisi kullanıcılar için henüz yeni. Web Link de Apple Car play ve Android Auto'ya benzer özellikler taşıyor. Kendi spesifik aplikasyonlarınızı cihazda çalıştırabiliyorsunuz. Diğer stantlarımızda da Mirror Link özelliğinin cihazlarımızda uygulanmış şekillerini ve giriş seviyesinde navigasyon ve radyo-müzik çalarlarımızı bir arada sunma imkanı bulduk.



"Bursa'da sıfırdan donanım ve yazılım üretiyoruz"

Daiichi Tech Day etkinliklerini Türkiye, Brezilya, Hindistan, ve Özbekistan'da da düzenleyeceklerini belirten Tellioğlu, Güney Amerika ve Batı Asya’nın otomotiv üretiminde hızla geliştiğini dolayısıyla Türkiye ve Avrupa’nın dışında bu pazarlarda da çalışmalarını geliştirmek istediklerini kaydetti. Şirketin Ar-Ge faaliyetlerini Bursa'da yaptığını anlatan Tellioğlu, şirketin sadece otomotiv üreticilerine teknolojik cihaz çözümleri sağladığını kaydetti. Tellioğlu, "Bursa'da sıfırdan donanım ve yazılım üretip bunları otomobil üreticilerine sağlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil Hindistan'dan İtalya'ya, Türkiye'den İran'a kadar dünya devi otomotiv şirketlerine hizmet vermekteyiz. Bunlardan bazıları Tofaş, FCA İtalya, FCA Polonya, FCA Hindistan, FCA Brezilya, Hyundai Assan, Karsan, Otokar, Ford Otosan gibi otomotiv ana sanayileri." diye konuştu. Tellioglu, Daiichi'nin ürünlerinin bulunduğu 2017-2018 üretimi modeller için Doblo, Fiorino, Grande Punto, Linea, Avventura, Hyundai i20, Accent Blue, Elantra, H100, Lancia Y ve Panda ile anlaşma sağlandığını söyledi.



"Çin ve Özbekistan'da üretim yapıyoruz"

Tellioğlu 2002 yılında kurulan şirketin ürünlerinin bugün 3 kıtada tercih edildiğini belirterek, "Türkiye'de Ar-Ge ve mühendislik çalışmamız bulunuyor, Çin'de üretim yerimiz, Özbekistan'da General Motors Chevrolet’ye üretim yapan bir fabrikamız var. Toplam personel sayımız 250'ün üzerinde. Beyaz yakalıların oranı yüzde 40." bilgilerini verdi. Lancia araçların standart radyosunu Bursa'da dizayn ettiklerini söyleyen Tellioğlu, ürünlerin 2017 Aralık ayında FCA Polonya fabrikasında montaja başlayacağını kaydetti.



"Ürün geliştirmemiz tamam"

Daiichi isminin Japonca'da "Bir numara" anlamına geldiğini aktaran Tellioğlu, yerli elektrikli otomobil üretimi için infotainment (bilgi-eğlence) sistemini yapmaya aday olduklarını belirterek, "Halihazırda ürün geliştirmemiz tamam, araç üstü test çalışmaları devam ediyor. Elektrikli otomobilde Türkiye'de aranan babayiğit kimse onunla lokal bir üretici olarak çalışmak isteriz." ifadelerini kullandı.







Anadolu Haber Ajansı