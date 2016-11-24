TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN PAKİSTAN ÇIKARMASI

KARAÇİ - Yusuf Hatip - AA



Son teknoloji savunma ürünlerinin sergilendiği, 34 ülkeden 418 firmanın katıldığı 9. IDEAS Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Pakistanlı üst düzey ziyaretçiler ve yabancı temsilcilerin ilgi odağı oldu. Aralarında Makine Kimya Endüstrisi, Roketsan, Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM), Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) bulunduğu çok sayıda Türk firması da Pakistan ile iş birliğini arttırma ve yeni projeleri tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker, AA muhabirine Türkiye'nin Pakistan ile savunma alanındaki projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sadece ürünleri satmak değil aynı zamanda iş birliği yapmak için burada olduklarını vurgulayan Şeker, fuarda özellikle gündeme getirmek istedikleri önemli konuların başında ATAK helikopterinin yer aldığını söyledi. Şeker, "Bunlardan bir tanesi ATAK helikopteri. ATAK helikopterimizle Pakistan tarafı ilgileniyor. Helikopterimiz Pakistan'a daha önce getirildi. Burada testlere tabi tutuldu ve çok başarılı biçimde geçti. Beklentimiz, Pakistan'a satışı konusunda bir ilerleme kaydetmek." diye konuştu. Pakistan'ın ayrıca, Türk yapımı MİLGEM gemileriyle ilgilendiğini ifade eden Şeker, yaklaşık bir ay önce tanıtım amacıyla Pakistan'a getirilen geminin, Pakistanlılar tarafından satın alınmak istendiğini, ancak satışın kredilendirilmesinin talep edildiğini söyledi. Şeker, Hazine Müsteşarlığı'nın söz konusu kredi talebini onayladığını ve satış için kredi görüşmelerinin tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Şeker, Pakistan'ın Türk yapımı milli piyade tüfeği ile de ilgilendiğini belirterek, "Bu tüfeğimiz de Pakistan'da test edildi. Bir dayanaklılık testi tekrarı talebimiz oldu. Ardından bununla ilgili de olumlu gelişmeler bekliyoruz." şeklinde konuştu. Türkiye'nin fuarda Pakistan ile 52 Super Muşak eğitim uçağı alımı konusunda mutabakat zaptı imzaladığını kaydeden Şeker, "Batılılardan farklı olarak biz Pakistan'a sadece ürün satıp ürün almıyoruz, teknoloji paylaşımı da yapıyoruz." dedi.



"Türk savunma sanayisinin tek seferde en büyük askeri gemi ihracatı"

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz da yaptığı açıklamada, STM'nin Türk savunma sanayi içinde Pakistan ile en çok işbirliği yapan şirket olduğunun altını çizdi. Yılmaz, Türk savunma sanayisinin tek seferde en büyük askeri gemi ihracatının gerçekleştiği proje kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetleri için denizde ikmal tankeri geliştirdiğini ifade etti. Tankerin inşasının Pakistan'da, dizaynının Türkiye'de yapıldığına işaret eden Yılmaz, Pakistan'ın 70'inci Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında tankerin tuzlu sularla buluştuğunu belirtti.



HAVELSAN'dan Pakistan Kara Kuvvetleri'ne komuta kontrol projesi

HAVELSAN Pakistan Operasyonlar Direktörü Teoman Başaran, fuarda HAVELSAN'ın görmüş olduğu ilgiyi son derece memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Pakistan deniz, hava ve kara kuvvetlerinden ziyaretler oldu. Kara Kuvvetleri ile imza aşamasına gelmiş ve son derece önemli olan 'Kara Kuvvetleri Komuta Kontrol projemiz' var. Bu projeyle ilgili olarak da iki senedir geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca, Pakistan'a ait deniz altıların modernizasyonuna biz de STM altında destek veriyoruz."



"Pakistan'a yerli keskin nişancı tüfeği satılması hedefleniyor"

MKEK Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanı Hasan Şahan da kurumun 10 fabrikası bulunduğunu belirterek, mühimmattan ağır silahlara kadar yüzlerce çeşit üretim yaptıklarını söyledi. Pakistan'daki fuara ürünlerinden bazı örnekler getirdiklerini belirten Şahan, "Getirdiğimiz ürünler burada talep görebilecek veya daha önce sattığımız ürünler. Bir tanesi modern piyade tüfeği ki, Pakistan ordusunun bunu alma ihtimali var. Öte yandan ürünlerimiz arasında 2,75 inç havadan atılabilen roket bulunuyor. Her yıl 3-4 bin teslim ediliyor bundan Pakistan'a. 20 mm'lik uçaksavarlarda kullanılan mühimmat var. Bunun da daha önce Pakistan'a satışını yapmıştık." diye konuştu. Şahan, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve MKEK'nin çalışmalarıyla geliştirilen keskin nişancı tüfeğinin Pakistan'da testleri geçtiğini, yakında 80 adet alım ihalesine katılacaklarını kaydetti.



