TÜRK MARKALARI YURT DIŞINDA ŞUBELEŞİYOR

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'de zincir işletme sayısının 2 bin 500 olduğunu belirterek, bu işletmelerin toplamda 60 bin kadar şubesi bulunduğunu, buna karşılık yurt dışında şube açmaya başlayan 150'den fazla Türk markası olduğunu bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, franchising sektörünün son yıllarda gerek Türkiye'de gerekse de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri olarak kabul edildiğini, geçen yıl Türkiye'de ekonomik büyüklüğü 43 milyar dolara ulaşan sektörün, 2017 sonuna kadar 50 milyar doları bulacağını söyledi.

Markaların franchising sistemi ile ulusal veya uluslararası standarda, kaliteye sahip olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de zincir işletmelerin toplam sayısı 2 bin 500. Bu işletmelerin toplamda 60 bin kadar şubesi var. Sektörde yabancı firma oranı ise yüzde 29. Buna karşılık yurt dışında şube açmaya başlayan 150'den fazla Türk markası var. Franchising sistemi, yatırımcıya, marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak üzere oluşan bilgi birikimini kullanarak bulunduğu bölgede fırsat eşitliği yaratmasını ve yatırımcının sermayesini kullanırken var olan bilgi birikimi ile bir iş sahibi olmasını sağlamaktadır. Fırsat eşitliği yaratması ve iş olanakları sağlaması, ekonominin tam istihdam seviyesine yaklaşmasına ve ekonomide önemli ölçüde gelişmelere yardımcı olacaktır. Bunun yanında firmalar bu sistemle sadece yurt içinde değil, yurt dışında da markalarını tanıtma fırsatı bularak ülkeye döviz girişi sağlayacaktır."

Sistemin işsizlik sorununa çözüm ürettiğini vurgulayan Aydın, franchisingin gelişmesinin en üst yöneticiden mavi yakalı çalışanlara kadar geniş bir yelpazeye istihdam olanağı sunduğunu söyledi.



"Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırıyor"

Mustafa Aydın, sistemde gıda sektörünün daha avantajlı gibi dursa da her sektörde dünya liderleri ile rekabet edebilecek kalitede markalar bulunduğunu, doğru yönetim ve franchising sistemi ile her alanda faaliyet gösteren firmaların dünya pazarlarında başarılı olmaya aday olduğunu kaydetti. Global piyasalarda yaşanan çalkantılar ve ekonomik krizlerin Türk franchising sektörünü çok fazla etkilemediğini belirten Aydın, kriz ortamlarında franchising sektöründe ters orantılı bir büyüme görüldüğünü ifade etti.

Aydın, markalar ve franchising sektörü için 2016'nın iyi geçtiğini, 2017'nin iyi başlamakla birlikte genel piyasalardaki yatırım durağanlığının sektörde de yavaşlamaya neden olabileceği düşüncesiyle gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Franchise sisteminin başarılı olması için kalite standartlarının yüksek tutulması ve operasyon/kontrol mekanizmasının çok etkin kullanılması gerekmektedir. Gelecek yıllarda franchising, en etkin işletme yöntemi olarak tüm dünyada hızla büyüyen sektör olma özelliğini ülkemizde de gösterecektir." diye konuştu.

Sistemle markalara, tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı sunulduğunu, franchise veren işletmenin franchise alan girişimciye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği de sağladığını kaydeden Aydın, "Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor." dedi.

Anadolu Haber Ajansı