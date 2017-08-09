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TÜRK-ALMAN ORTAKLIĞINDAN 4,4 MEGAVATLIK GES

09 Ağustos 2017 Çarşamba 12:38
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Türk Prime Enerji, Alman İntec Energy Solutions şirketiyle Balıkesir ve Bursa'da toplam 4,4 megavatlık iki güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

TÜRK-ALMAN ORTAKLIĞINDAN 4,4 MEGAVATLIK GES
ANKARA (AA) - 

Şirketten yapılan açıklamada, Prime Enerji'nin Alman Intec Energy Solutions firmasıyla ortaklık imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa ve Balıkesir'de toplam 4,4 megavatlık iki GES projesinin mühendislik, kurulum, satınalma ve inşaat işlerinin tamamının Prime Enerji ve Intec Energy Solutions'ın beraber üstlenileceği kaydedildi.

Projelerin öncelikle birer megavatlık bölümleri için kuruluma başlanacağı ve toplamda 16 bin 450 adet panel, 100 adet inverter kullanılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca geçen ay imzalanan ve Sivas'ta  yatırımı yapılan 11 megavatlık GES'in 3,51 megavatlık kısmının da kurulum ve geçici kabulünün yapıldığı, 2,34 megavatlık ikinci etabının kurulumunda ise son aşamaya gelindiği aktarıldı.

 

 

 

 


Anadolu Haber Ajansı
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