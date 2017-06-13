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TURİZM MERKEZLERİ "ÇİFTE BAYRAM" YAPACAK

13 Haziran 2017 Salı 12:57
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Bu yıl yaz sezonunun başlangıcı olacak Ramazan Bayramı'nda, Edremit Körfezi ile Marmara'ya kıyı Erdek'te turizmciler ve esnaf adeta gün sayıyor

TURİZM MERKEZLERİ
BALIKESİR (AA) - Yılda yaklaşık 3 milyon geceleme ile "iç turizmin lideri" olan Balıkesir'in Kuzey Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan turizm merkezlerindeki tesisler ve esnaf, çifte bayram yaşayacakları Ramazan Bayramı'nı dört gözle bekliyor.

Marmara'ya kıyı Erdek ve Kuzey Ege'ye kıyı Akçay'ın yanı sıra Ayvalık, Ören, Güre, Altınoluk ile Cunda, Marmara ve Avşa Adası gibi turizm merkezlerine sahip Balıkesir, genellikle yerli turistin tercihi oluyor.

Önemli turizm merkezlerine sahip, 25 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 127 bin civarında ikinci konutun bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki otel ve pansiyonlarda Ramazan Bayramı için doluluk oranları yüzde 90'lara ulaşırken, turizmciler ve esnaf, çifte bayram için adeta gün sayıyor.

Bayram ile başlayacak yaz sezonunda yerli turistin akınına uğraması beklenen Edremit Körfezi, önemli sayıda turist ağırlayacak.

Edremit Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan darbe girişiminin turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Otel, pansiyon, esnaf ve sahillerdeki hediyelik eşya satıcılarının bayramla başlayacak yaz sezonunu beklediğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Bölgemiz iç turizmden faydalanan bir bölge. İç turizmin lideri olarak biliniyor. Dolayısıyla yerli turiste hizmet ediyoruz. Yoğun bir talep söz konusu. Şimdiden bölgemizdeki birtakım tesislerimizin doluluk oranları yüzde 80'leri aştı. Küçük otellerimiz ve diğer tesislerimiz de bayrama kadar doluluklarını tamamlayacaklar. Asıl bayram sonrası talepler de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Esnafımız umutlu. Umutla bayramı bekliyor. Hayırlısıyla kazasız belasız bir sezon diliyorum herkese."

- Çifte bayram havası

Edremit Belediyesi kuruluşlarından Ed-Bel Limited Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Yakın ise Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli'deki otellerden sorumlu olduklarını belirterek, belediye otellerinde Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olan 24 Haziran'daki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Bayramdan sonra da bu doluluk oranlarının aynı şekilde devam edeceğini dile getiren Yakın, "İyi bir sezon olacak. Edremit'te son 5 yılın en iyi mayıs ayı gerçekleşti. Ramazan Bayramı ile başlayacak olan turizm sezonu Edremit Körfezi'nde çifte bayram havası yaşatacak." dedi.

Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Bakkallar Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan, körfezin yerli turisti beklediğini ifade ederek, esnafın çifte bayram yapacağı Ramazan Bayramı'nı dört gözle beklediğini söyledi.

- "Vatandaş da biz de bayramı bekliyoruz"

Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, bu yıl ramazan ayından önce mayıstaki hareketliliğin bile esnafın, turizmcinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

İlçedeki tesislerde bayrama dönük doluluk oranlarının yüzde 90'ları geçtiğini vurgulayan Özgültekin, "Ayvalık'ta doluluk oranları yüzde 100'lere varacaktır. İnşallah iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yıl boyunca çalışan, yorulan, tatili hak eden vatandaşlar da turizmciler de bayramı bekliyor. Bu bayram ve yaz sezonu herkese iyi gelecek." diye konuştu.

Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında her gün karşılıklı seferler düzenleyen bir turizm firmasının sahibi Eşref Jale de Ramazan Bayramı'nı yoğun geçireceklerini belirtti. Jale, "Şu anda Midilli Adası için yüzde 70 civarında bir rezervasyon aldık ama okullar henüz tatile girdi. Komşu adaya bu bayram çok yoğun ilgi olacak." dedi.

Erdek'te turizmin kalbinin attığı "Çuğra" bölgesinde tesisi bulunan turizmci Recep Eren de Marmara'ya kıyı ilçenin deniz turizminde gözde merkezlerden olduğunu dile getirdi.

Yaz sezonu başlangıcı ile bayramın bir araya geldiğini vurgulayan Eren, "Mavi bayrağımız var, temiz denize sahibiz. Bayramda ilçedeki pansiyonlar dahil yaklaşık 10 bin yatağın dolmasını bekliyoruz. İyi bir sezon bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Erdekli turizmci Uğur Çakırtaş da Erdek'in Ramazan Bayramı ile başlayacak yaz sezonunu dolu geçireceğini, özellikle İstanbul'dan gelecek ziyaretçilerin bugünden yerlerini ayırttığını söyledi.


Anadolu Haber Ajansı
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