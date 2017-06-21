TRAFİKTE 2016 BİLANÇOSU

ANKARA (AA) - Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazası sayısı, 2015 yılına göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyon 182 bin 491 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl meydan gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyon 313 bin 359'dan 1 milyon 182 bin 491'e geriledi. Söz konusu kazaların 997 bin 363'ünü maddi hasarlı, 185 bin 128'ini ise ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde, yüzde 25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye’de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 300 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 493'ü kaza yerinde, 3 bin 807'si ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Trafik kazalarında 303 bin 812 kişi yaralandı.

Ölümlerin yüzde 48,3'ü, yaralanmaların yüzde 67,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,7’si, yaralanmaların ise yüzde 32,7’si yerleşim yeri dışında oldu.

- Ölenlerin yüzde 43,5'i sürücü

Karayolu ağında 2016'da gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,5’i sürücü, yüzde 33,1'i yolcu, yüzde 23,4'ü ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,9'unun erkek, yüzde 22,1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü.

Türkiye’de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 149 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,6'sının sürücü, yüzde 8,7'sinin yaya, yüzde 0,8'inin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 295 bin 727 taşıtın yüzde 52,1'i otomobil, yüzde 15,7’si motosiklet, yüzde 15,7’si kamyonet, yüzde 3,1’i minibüs, yüzde 2,9’u kamyon, yüzde 2,4'ü çekici, yüzde 2,3’ü otobüs, yüzde 1,1'i traktör ve yüzde 4,7'si diğer taşıtlardan oluştu.

- En çok kaza temmuzda, en az kaza ocakta

Türkiye’de geçen yıl en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 10,7 ile temmuz oldu. En az kaza ise yüzde 5,9 ile ocakta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,1 payla en fazla cuma, yüzde 13,6 payla en az perşembe gerçekleştiği görüldü.

Karayolu ağındaki ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67,6'sı gündüz, yüzde 29,9 ’u gece ve yüzde 2,5 ’i alacakaranlıkta oldu.

Anadolu Haber Ajansı