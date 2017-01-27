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TOBB'UN SANAYİ KAPASİTE RAPORU AÇIKLANDI

27 Ocak 2017 Cuma 14:09
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Geçerliliği devam eden kapasite raporu sayısı geçen yıl 2015'e göre yüzde 0,09 azalarak 72 bin 369'a geriledi

TOBB'UN SANAYİ KAPASİTE RAPORU AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sanayi Kapasite Raporu'na göre, geçen yıl geçerliliği devam eden rapor sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,09 azalarak 72 bin 369'a geriledi. En çok sanayi kapasite raporu İstanbul'da, en az Bayburt'ta düzenlendi. 

TOBB, 2016 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, 2016 yılı sonu itibarıyla 72 bin 369 geçerliliği devam eden sanayi kapasite raporu bulunuyor. 2015 yılında 72 bin 433 olan rapor sayısı, 2016 yılında yüzde 0,09 azaldı. Raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 37,82'sinde 1 ila 9, yüzde 46,02'sinde 10 ila 49, yüzde 7,87'sinde 50 ile 99, yüzde 5,78'inde 100 ile 249, yüzde 2,51'inde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.

Geçerliliği devam eden raporlarda yer alan bilgilere göre, sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı yüzde 1,59 artışla 2 milyon 994 bin 120 kişi oldu. Bu sayı 2015'te 2 milyon 947 bin 254 olarak kayıtlara geçmişti. 

Toplam çalışanların yüzde 4,83'ü 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 25,73'ü 10-49, yüzde 13,39'u 50-99, yüzde 21,44'ü 100-249, yüzde 34,61'i ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde görev yapıyor. 

Geçerli raporlara göre, istihdamın en fazla olduğu ilk beş il İstanbul (658 bin 896), Bursa (264 bin 297), İzmir (197 bin 939), Kocaeli (186 bin 881) ve Ankara (161 bin 199) olarak belirlendi.

- En çok mühendis Doğu Marmara'da 

Rapora göre, 2016 sonu itibarıyla sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara'da çalışıyor. Doğu Marmara'da çalışan 29 bin 570 mühendise karşılık, İstanbul'da 21 bin 926, Batı Anadolu'da 20 bin 920, Ege'de 17 bin 361, Akdeniz'de 7 bin 608 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi.

Toplam çalışanların yüzde 3,95'ini mühendis, yüzde 4,22’sini teknisyen, yüzde 6,98'ini usta, yüzde 72,89'unu işçi, yüzde 11,02'sini idari personel ve yüzde 1,03'ünü diğer personel oluşturdu.

Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2015'te 40,69 iken, 2016'da 41,37 oldu. Sanayi tesisi başına en çok çalışana sahip iller Zonguldak (99,91), Kırklareli (87,05), Karaman (84,30), Tekirdağ (82,51), Kocaeli (77,93) olarak sıralandı. 

- En fazla rapor gıdada 

Geçen yıl en çok kapasite raporu yüzde 11,69 ile "gıda ürünleri imalatı" konusunda düzenlendi. Gıda ürünleri imalatını yüzde 11,18 ile "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)", yüzde 8,76 ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı", yüzde 8,16 ile "tekstil ürünlerinin imalatı", yüzde 7,42 ile "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı" izledi.

En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu, yüzde 0,04 ile "tütün ürünleri imalatı", yüzde 0,03 ile "diğer hizmet faaliyetleri", yüzde 0,02 ile "balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği", yüzde 0,01 ile "ham petrol ve doğalgaz çıkarımı", yüzde 0,005 ile "ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi" olarak sıralandı. 

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il İstanbul (20 bin 146), Bursa (5 bin 004), Ankara (4 bin 780), İzmir (4 bin 524) ve Konya (2 bin 695), en az kapasite raporu düzenlenen son beş il Bayburt (24), Ardahan (27), Iğdır (44), Tunceli (49) ve Ağrı (50) oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla raporların bin 415'i yüksek teknoloji ürünleri, 14 bin 427'si orta-yüksek teknoloji, 25 bin 53'ü orta-düşük teknoloji ve 32 bin 919'u düşük teknoloji konusunda düzenlendi.

- Yabancı sermayeli firmalar

Geçen yıl sonu itibarıyla bin 481 yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırdı.

Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok bulunduğu il Kocaeli (235) oldu. Bu kenti İzmir (208), İstanbul (201), Bursa (151) ve Tekirdağ (97) izledi. Bu tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması  "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (83)", "kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı (78)", "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (76)", "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (68)", "gıda ürünlerinin imalatı (65)" şeklinde oldu.

Yabancı sermayeli sanayi tesisi sayısında Almanya 302 tesisle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 161 tesisle Hollanda, 129 tesisle Fransa, 113 tesisle İtalya, 88 tesisle İspanya izledi.


Anadolu Haber Ajansı
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