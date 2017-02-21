TL, EMSALLERİNE ŞUBATTA FARK ATTI

"Şubat ayında en iyi performans gösteren para birimi"
Bu ay gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı TL sergiledi. TL, şubat başından dünkü kapanışa kadar yüzde 3,83 artışla dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Söz konusu dönemde Rus rublesi yüzde 3,44, Brezilya reali yüzde 3,16, Güney Afrika randı 2,73, Meksika pesosu yüzde 1,75 ve Hindistan rupisi de yüzde 0,8 değer kazandı. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TL'nin, gelişmekte olan para birimleri arasında bu ay en iyi performans gösteren para birimi olduğunu söyledi.
"TCMB'nin sıkı para politikasıyla TL'de denge sağlandı"
Piotr Matys, TL'nin, küresel piyasalardaki yeni sermaye akımından fayda sağladığını ifade ederek, TL'nin bu ay Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimi olduğunu belirtti. TL'nin bu yıl rekor seviyede düşüşler yaşadığını kaydeden Matys, "Zaten fırsatçı yabancı yatırımcıların Türkiye'ye sermaye girişi yapma kararı bir an meselesiydi." dedi. Matys, TCMB'nin sıkı para politikasıyla TL'de dengenin sağlandığını, bu durumun hisse senetlerine olan talebi artırdığını belirterek, hükümetin referandum sonrasında ekonomiye odaklanması durumunda Türk varlıklarına olan duyarlılığın yabancı yatırımcılar arasında gelişme kaydedebileceğini, bunun sonucunda dolar/TL için yıl sonu tahmininin 3,40 olduğunu bildirdi.
"Dolar/TL, bir süre daha dengeli hareket edebilecek"
SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy da dolar/TL'nin, ABD başkanlık seçimleri öncesi başlayan ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin notunu düşürmesine kadar geçen süreçte hızlı bir hareketle 3,94'lere kadar ulaştığını, TCMB'nin yaptığı hamleler ve attığı rasyonel adımlarla da belirgin bir düzeltme içine girdiğini söyledi. Daha önce belirgin bir şekilde negatif ayrışma gösteren ve kısa vade adına hem temel hem de teknik açıdan aşırı alım seviyelerine ulaşan dolar/TL'de yaşanan düzeltme sürecini doğal karşıladıklarını ifade eden Paksoy, negatif ayrışma sürecinde TL'de biriken potansiyelin, bu farkın hızlı bir şekilde kapanmasını sağladığını, dolar/TL'nin bir süre daha diğer gelişen ülke kurlarına oranla daha dengeli hareket edebileceğini kaydetti.
"Dolar/TL, 3,60 kırılırsa 3,40-3,55 bandına geri çekilebilir"
Cüneyt Paksoy, dolar endeksinin, Fed'e rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisiyle yükselişine mola vermesi ve belirli bir bant aralığında denge arayışı içinde olmasının gelişen ülke kurlarına destek verdiğini ifade ederek, "Ana yön; Fed, AB, Çin, jeopolitik riskler ve içeride yaşanan dinamiklere bağlı olarak orta ve uzun vadede belirgin bir süre daha yükseliş tarafında olmaya devam edebilir." dedi.
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder