THY HAVACILIK AKADEMİSİ, UGETAM İLE HİZMET PROTOKOLÜ İMZALADI

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Akademisi ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Şirketi UGETAM AŞ ile hizmet protokolü anlaşması imzaladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, protokol, THY İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ile UGETAM AŞ Genel Müdürü Dr. Şenol Yıldız'ın imzalarıyla hayata geçirildi.

THY Genel Müdürlük'te düzenlenen imza töreninde konuşan Çay, "UGETAM ile Havacılık Akademimiz arasında tesis edilen güç birliğinin eğitim alanında ortaklaşa yürütülecek projelere olumlu katkılarını en kısa sürede göreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

UGETAM AŞ Genel Müdürü Yıldız da "Ülkemizin ulusal gururu THY ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, geleceğin profesyonelleri ve yöneticilerinin yetiştirilmesinde çok büyük katkı oluşturduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Protokole göre, THY Havacılık Akademisi, UGETAM'a ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacak.

Protokol, eğitim desteği ve eğitmen teminiyle birlikte sınıf, laboratuvar, donanım ve malzemelerin de karşılıklı tahsis edilebilmesine imkan sağlayacak.

Anadolu Haber Ajansı