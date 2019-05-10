Tekstil ihracatının liderleri ödüllendirildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2018 yılında başarılı ihracat gerçekleştiren 1099 ihracatçı firmayı platin, altın, gümüş, bronz ve başarı olmak üzere 5 kategoride “İhracatın Liderleri” ödül töreni ile ödüllendirdi. Düzenlenen törende konuşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün 188 ülkeye 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “Tekstil sektörü olarak bizlere düşen görev mevcut pazarlarımızda gücümüzü artırıp yeni pazarlara açılmak ve ihracatımızı daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışmak.” dedi.

Ödül töreninin açılışında konuşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ödül alan ihracatçıların çok büyük başarılara imza attığını belirtti. Öksüz, şunları söyledi:

“Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün 2018 yılı itibariyle 188 ülkeye gerçekleştirdiği 10,5 milyar dolarlık ihracata büyük katkı sunan ihracatçılarımızı ödüllendiriyoruz. Ülke ekonomimize önemli ölçüde dış ticaret katkısı veren sektörümüz 11 bin 200 ihracatçısı ile 413 bin kişiye istihdam sağlıyor. Tekstil sektörü olarak bizlere düşen görev mevcut pazarlarımızda gücümüzü arttırıp yeni pazarlara açılmak ve ihracatımızı daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışmak. Markalaşma, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon her zaman önceliğimiz. Bugün tüm Türkiye’de 341 tasarım merkezi varken bunun 62 tanesi tekstil sektöründe. Ayrıca sektörümüzde 71 Ar-Ge merkezine ulaşmış durumdayız. 2018 yılında teknik tekstil ihracatında tarihimizin en yüksek ihracat değeri olan 1 milyar 750 milyon dolara ulaşmış olmamız da bunun en büyük göstergesi. Çok değil 18 yıl önce dünya sıralamasında 13. olan Türk tekstil ve hammaddeleri sektörü hızla yukarı sıralara tırmanmayı başardı. Türkiye, bugün dünyanın 7. Avrupa Birliği’nin ise ikinci büyük tedarikçisi konumunda.”

Türkiye’nin geçmişte üzerinde olan nice “gelişmiş ülkeyi” geçmeyi başardığını kaydeden Öksüz, “Amacımız ülkemizin dünya pazarlarındaki payını daha üst sıralara çıkarmak. Tekstil sektörü dün ve bugün olduğu gibi yarın da en önemli sektörlerden bir tanesi olmaya devam edecektir.” dedi.

Geçtiğimiz hafta YÖK ile imzaladıkları anlaşmaya da değinen Öksüz, “Tekstil Mühendisliğinin Algısının Yükseltilmesi Projesi’ için geçtiğimiz hafta YÖK ile protokolümüzü imzaladık. Sektörümüzün geleceğine yönelik yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen bu projede ilk 80.000 sıralama ile Tekstil Mühendisliği Bölümlerini tercih eden öğrencilerimize İhracatçı Birliklerimiz ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası olarak asgari ücrete varan karşılıksız burs imkânı sağlayacağız.” dedi.

TÜRKİYE TEKSTİLDE DÜNYA YEDİNCİSİ

Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekerek “Tekstil bugün de hala bizim göz bebeğimiz. Türkiye’nin ihracatının toplam dünya ihracatındaki payı 0,9 iken Türkiye’nin tekstil ihracatının toplam dünya tekstil ihracatı içerisindeki payı yüzde 3,1. Türkiye dünya ihracatında 31’inci sırada, tekstilde ise 7’inci sırada. Bu bize rekabet gücümüzün olduğunu gösteriyor. Böylesine önemli bir sektörü ihmal edebilir miyiz? Tekstil sektörünü desteklemeye devam etmeli ve daha da güçlendirmeliyiz. Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla tekstil ve konfeksiyon sektörü her zaman göz bebeğimiz olarak kalacak.” dedi.

Geceyi düzenleyen başta Ahmet Öksüz olmak üzere, törende yer alan tüm ihracatçılara teşekkür eden Turagay, “Tekstil sektörümüzü önce 15 milyar dolara, 2023 yılında da 20 – 25 milyar dolarlara taşımayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ DİĞER SEKTÖRLERE DE İLHAM VERECEK

TİM Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün tarihsel gelişimine işaret ettiği konuşmasında “1980’de Türkiye’nin ihracatı 2,5 milyar dolar iken bunun 1,5 milyar doları tekstil ve hazır giyimdi. Tekstil sektörü dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. 1937 Sümerbank’ın kurulduğu yıl. Aynı zamanda Türkiye’de ihracatçı birliklerinin de kurulduğu bir yıl. O tarihten bu yana Türkiye’nin dış ticaretini ve ihracatçısını sadece ihracatçı birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsil etmektedir ve hizmeti de en iyi şekilde vermektedir. Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından ilk defa Nisan ayı ihracatını açıkladık. Yüzde 6’ya yakın artışla Nisan ayı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ayı oldu. İçinde tekstil sektörümüzün de, hazır giyim sektörümüzün de başarılı artışını gördük. Her ay ihracat rekorları kırarak, başarılarımızın üzerine başarı ekleyerek götürüyoruz.” dedi.

İhracatın ve üretimin kolay bir iş olmadığını belirten Gülle, “Bizler bu köprü sektör içerisinde o kadar verimli olma noktasına geldik ki diğer sektörlere de ilham vermeye başladık. Ahmet Öksüz’ü tekstil mühendisliğinin algısının yükseltilmesi ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan ve YÖK ile imzalamış oldukları protokolden dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz. Gerçekleştirilen bu protokol diğer sektörleri de etkileyecek ve üniversitelerde tercih sebebi olmalarını sağlayacak bir projedir.”

Platin Ödül alan ilk 10 firma;