"TEKNOLOJİDE YERLİ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Zirvenin açılışını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü “Elektronik sektörü, artık kendi başına bir sektör olmaktan çıkarak tüm sektörlere girdi sağlar hale geldi. Özellikle otomotiv, savunma, havacılık, bilişim, sağlık gibi anahtar sektörlerin merkezinde olan elektronik sektörümüzün 2017 itibarıyla 10 milyar dolardan fazla ihracatı, 700 milyon dolardan fazla ArGe harcaması vardır. Elektronik sanayisi güçlü olan ülkeler büyümektedir. Bakanlık ve hükümet olarak imalat ve bilişim sektörlerine büyük teşvik programları yürütüyoruz. Biz bilimde, sanayide ve teknolojide küresel oyuncu olmayı hedefledik. Bunu ancak üreterek, yerli üretim girdilerini artırarak yapabiliriz. Teknoloji açığımızı kapatırsak, cari açığı da kapatırız. Mevcut durumda elektronik ürünlerin %84’ü ithalatla karşılanıyor. Türkiye son 10 yılda ithal ettiği cep telefonlarına 24 milyar dolar ödedi. Bu rakam bize Türkiye’nin geleceğinin yüksek teknolojide, yüksek katma değerde olduğunu söylüyor. İthal ara malı ürünlerin, ülkemizde üretilmesi konusu; artık milli bir beka konusudur, milli bir hedeftir. Bunu hep birlikte başarmak zorundayız. 1,3 dolar seviyesinde olan ihracatımızın kilogram değerini, en az 3 dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Türkiye’yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapma hedefiyle Türk sanayisinin sıçrama yapması ve en geç 10 yıl içinde; hem imalat sanayini, hem de yerli ara malı üretimini ikiye katlayacağız. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji içeriğini artıracağız,” dedi.

Toplantıda sunum yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Zübeyde Çağlayan da, “Büyümenin lokomotifi elektronik ve imalat sanayidir. Teknolojik dönüşümün omurgası da elektronik sanayidir. İthalatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı %15,1 seviyesinde yer alırken, ihracatta ise bu oran %3,9 seviyesinde. Son 15 yılda orta-yüksek teknolojili ürünlerde %50,4 artış gerçekleştirmeyi başardık. Yerlileştirmede artış ve Endüstri 4.0 alanında yaptığımız çalışmalarla yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmayı hedefliyoruz. Elektronik sanayimizi milli çözümlerle geliştirmek en büyük hedefimizdir,” şeklinde konuştu.

TESİD Başkanı C. Müjdat Altay ise, “Türkiye’nin, elektronik üretiminde dünya çapında büyük bir sıçrama yapabilmesi için ArGe çok kritik. Türkiye elektronik sektörü içindeki ArGe payı, tüm sektör ortalamasının 8 kat fazlası olarak %8 civarındadır. Sektörler genelinde 2016’da %1 seviyesinde olan ArGe yoğunluğunu 2023 yılında %1,82’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye elektronik sektörü olarak ülkemizin teknoloji üretme alanında büyük sıçramayı yapması için hazırız. Türkiye’yi küresel pazarda başarılı kılacak olan önemli unsur ‘yerlileştirme’. Artık başkalarına pazar olmaktan çıkıp üretici olmamız şart. Bunun gereklerinden biri de, nitelikli insan kaynağımızı güçlendirmek ve küresel arenada rekabet edebilir seviyeye getirmek için STEM+A modelini eğitim sistemimize ivedilikle uygulamaktır,” dedi.

TESİD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Bengür, TESİD’in yeni dönem hedefini sayısal dönüşüm ve akıllı sistemlerin ülkemiz yararına kullanımı olarak açıklarken, dernek olarak yapay zekâ, milli yazılım ve nesnelerin interneti (IoT), siber güvenlik gibi konulara odaklanacaklarına değindi. Bengür, elektronik sektörünün özel alan olarak seçilmesi ve buna yönelik mevzuat ve teşvik düzenlemelerinin yapılmasının ülkemizin sanayi atılımı adına çok faydalı olacağını belirtti.

TESİD’in ‘Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi’ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sanayi üretimindeki katma değer ile ileri teknoloji ürünlerinin payını artırmak için başlattığı Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında düzenlendi. Zirvede, ilgili kamu yetkilileri, özel şirketlerin üst düzey yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri sektörün konuyla ilgili görüş ve somut adım önerileri paylaştı.