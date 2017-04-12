TAVAN FİYAT UYGULAMASI OLUMLU KARŞILANDI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Yeni sistemle illere göre sigorta primlerinin değişeceğine dikkati çeken Apaydın, “Yıllardır söylediğimiz konu ilk defa uygulama alanı buldu. Yeni sistem şehirleri ayırıyor ama fiyat farkları yüzde 1 ile yüzde 6 arasında değişiyor. Başlangıç için çok önemli olan bu uygulamada zamanla daha gerçekçi fiyatları tespiti için oran farkları artırılmalı. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması şoför esnafını rahatlatacak.” ifadelerini kullandı.

Apaydın, 12 Nisan’dan önce sigorta yaptıranların, sigortalarını iptal ettirerek yeni fiyattan poliçe düzenlemelerinin engellendiğini savunarak, “Bu durumda olan esnafın mağduriyetinin giderilebilmesi için son bir ay içinde sigorta yaptıranlara, sigortalarının kalan süresini iptal ettirerek yeniden poliçe düzenletebilme imkanı getirilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı