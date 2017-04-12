banner100


banner197
Ana SayfaEKONOMİ

TAVAN FİYAT UYGULAMASI OLUMLU KARŞILANDI

12 Nisan 2017 Çarşamba 11:33
Bu haber 803 kez okundu

TŞOF Başkanı Apaydın, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının şoför esnafını rahatlatacağını bildirdi.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI OLUMLU KARŞILANDI
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Yeni sistemle illere göre sigorta primlerinin değişeceğine dikkati çeken Apaydın, “Yıllardır söylediğimiz konu ilk defa uygulama alanı buldu. Yeni sistem şehirleri ayırıyor ama fiyat farkları yüzde 1 ile yüzde 6 arasında değişiyor. Başlangıç için çok önemli olan bu uygulamada zamanla daha gerçekçi fiyatları tespiti için oran farkları artırılmalı. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması şoför esnafını rahatlatacak.” ifadelerini kullandı.

Apaydın, 12 Nisan’dan önce sigorta yaptıranların, sigortalarını iptal ettirerek yeni fiyattan poliçe düzenlemelerinin engellendiğini savunarak, “Bu durumda olan esnafın mağduriyetinin giderilebilmesi için son bir ay içinde sigorta yaptıranlara, sigortalarının kalan süresini iptal ettirerek yeniden poliçe düzenletebilme imkanı getirilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.