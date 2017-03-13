TAV, YANBU HAVALİMANI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İSTANBUL (AA) - TAV Havali̇manları Holdi̇ng AŞ, Suudi Arabistan'daki Yanbu Uluslararası Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

TAV Havalimanları Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, TAV ve Al Rajhi Holding Group'un oluşturduğu konsorsiyumun Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinde bulunan Yanbu Uluslararası Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (General Authority of Civil Aviation - GACA) ile birebir görüşmelere başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu imtiyaz sözleşmesinin 30 yıllık süreyi kapsadığı beliritlerek, "TAV Havalimanları olarak halihazırda işletmekte olduğumuz Medine Uluslararası Havalimanı'ndaki ortağımız olan Al Rajhi Holding Group ile eşit paya (yüzde 50) sahip olacaktır. Yanbu Uluslararası Havalimanı 2016 yılında yaklaşık 1,1 milyon yolcuya hizmet vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Haber Ajansı