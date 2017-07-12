Sodexo Entegre'den eğitim ve istihdam yatırımı

İSTANBUL (AA) - Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Türkiye'de aşçılık mesleğinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık sınıfı için yemek atölyesi kurdu.

Türkiye'de aşçılık eğitiminin yaygınlaştırılmasına ve eğitim kalitesinin artırılmasına destek olmayı amaçlayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, geçen yıl Sancaktepe Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu yemek atölyesinin ardından bu yıl da Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçılık atölyesi açtı.

Sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda eğitim ve istihdama desteğini sürdüren Sodexo, aşçılık sınıfı öğrencilerine staj imkanı sağlayacak, başarılı öğrencilerin yüzde 20'sine ise Sodexo çalışanı olma fırsatını sunacak.

- "Donanımlı aşçı sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki donanımlı aşçı sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şirket olarak profesyonel mutfaklarında daha çok genç ve donanımlı aşçılar olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda ikinci okul projelerini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Zeytinoğlu, atölye desteklerinin yanı sıra başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı sunduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, aşçılık sınıfının uygulamalı eğitim alabilmesi için tüm ekipmanlarla bir atölye de kurduklarını aktararak, "Öğrencilerimize atölyede kullanacakları tüm ham maddelerin tedarikini de sağlayacağız. Ayrıca Sodexo Entegre şefleriyle de bir araya getirip farklı pratikleri izleyerek kendilerini geliştirme imkanı sunacağız. Öğrencilerimize staj olanağı sunmamızın yanında, başarılı olanlarının yüzde 20'sini Sodexo Entegre bünyesine katarak istihdam oluşturacağız." diye konuştu.

Ahmet Zeytinoğlu, bunların yanı sıra öğrencilerin yarışmalara katılmalarını sağlayarak ilgili alanlarda kendilerini gösterme fırsatı da sunacaklarını dile getirdi.

- "Eğitimli çalışanlara ihtiyacımız var"

Türkiye'de eğitimli ara personel konusunda ciddi sıkıntı olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, sektörün geleceğinde eğitimli elemanın yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu yatırımlarının sonuçlarını görmeye başladıklarını anlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun devamında yıllar boyunca bu okulumuza ve birkaç okulumuza daha destek vermek istiyoruz. Bizim 4 bin çalışanımız var. Son 2 senede her sene bin kişi istihdam sağladık. Büyüyen bir firmayız, son 3 yılda 3 kat büyüdük. Her sene bin kişi işe alma hedefimiz var. Büyürken de eğitimli çalışanlara ihtiyacımız var. Buradan mezun arkadaşlarımız Türk yemek sektörü için eğitiliyor. Verdiğimiz desteğin Türkiye'nin geleceği için çok ciddi katkılarda bulunacağına inanıyoruz."

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise özel sektörün eğitime verdiği desteğin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Gençlerin daha donanımlı yetişmesi ve iş hayatına hazırlanması adına, Sodexo'nun verdiği desteğin tüm özel sektöre örnek olması gerektiğini belirten Kılıç, "Eğitim ve istihdam en önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Bundan sonra da farklı okullarda benzer projeler gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Atölyenin açılışına Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır'ın yanı sıra birçok aşçılık öğrencisi de katıldı.

Anadolu Haber Ajansı