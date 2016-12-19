"SİZ YETER Kİ PROJENİZİ GETİRİN, PARA BİZDEN"

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin, "Siz yeter ki projenizi getirin, para bizden. Devlet, teminat da istemiyor, Kredi Garanti Fonu'ndan teminatı da sağlıyoruz." dedi.

Ağbal, Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasına, katılımcılardan Kayseri'deki hain terör saldırısında şehit olanlar için dua etmelerini isteyerek başladı.

Dua okunmasının ardından şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dileyen Ağbal, "Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim terörle mücadelede bizlere, emniyet güçlerimize güç versin. Hainleri kahru perişan eylesin." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın eylül ayında açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı'ndaki 23 il arasında Bayburt'un da yer aldığını anımsatan Ağbal, "Sayın Başbakanımız 23 ilde projenin çok somut, hızlı ve etkin şekilde uygulanmasını istiyor. Zaman zaman programlar, planlar açıklanıyor ama uygulamaya baktığımızda istediğimiz ölçüde gitmediğini görüyoruz. Bu defa, bu projeye özel önem veriyoruz hükümet olarak. Başbakanımız da bu konunun özel olarak takipçisi." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, hükumetin uyguladığı programın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgelerde üretim yapan işletmeler kamu ihalelerine ayrıcalıklı girecek. Örneğin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bir malzeme ihalesine çıktığında sadece bu bölgedeki illerde üretim yapan şirketler ihaleye girebilecek veya bu şirketlere özel fiyat avantajı getirilecek. Bu da hepimiz için heyecan duyulması gereken bir unsur."

- "Bayburt'un kışını yaz etmek için devletin sunduğu eli geri çevirmemeniz lazım"

Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin Bakanlar Kurulu kararının haftaya yayımlanmasını beklediklerin anlatan Ağbal, programı uygulamakla Kalkınma Bakanlığının görevlendirildiğini söyledi.

Ağbal, programın yatırımcılara danışmanlık, bedelsiz tahsis yeri gibi çeşitli imkanlar sunduğuna dikkati çekerek, "Siz yeter ki projenizi getirin, para bizden. Devlet, teminat da istemiyor, Kredi Garanti Fonu'ndan teminatı da sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayburtlu yatırımcıların bu tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiğine işaret eden Ağbal, "Bayburt'un kışını çeken sizlersiniz. Bayburt'un kışını yaz etmek için devletin sunduğu eli geri çevirmemeniz lazım. Bazen de güç birliği yapmak lazım. 8-10 kişi bir araya gelip güç birliği yapsa çok ciddi işler ortaya çıkacak. Yatırımları büyütme noktasında adım atılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, yolda karşılaştığı gençlerin iş istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençler iş istiyor, bu işi kim verecek? Devlet olarak biz, işverenler olarak siz. El ele vereceğiz, hem kendimiz kazanacağız hem de gençlerimize geleceğe dönük umut, ışık, cesaret vereceğiz. Ben üzülüyorum gençleri gördüğüm zaman. Bu fırsatı değerlendirme gayreti içinde olacağız. Yatırımcılara kapım sonuna kadar açık."

Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve ilgililerin katıldığı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Anadolu Haber Ajansı