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SİMİT VE ÇAY'A YÜZDE 20 ZAM

2018 yılında emekliler yüzde 5.95 oranında zam alırken, temel besin kaynağı simit ve çaya ise yüzde 20 oranında zam geldi.

SİMİT VE ÇAY'A YÜZDE 20 ZAM

2018 yılında emekliler yüzde 5.95 oranında zam alırken, temel besin kaynağı simit ve çaya ise yüzde 20 oranında zam geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:26
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SİMİT VE ÇAY'A YÜZDE 20 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 yılında alacakları zamlar belli oldu. Emeklilere yüzde 5.95 oranında zamlı maaş uygulanacak. Ancak özel sektörün uyguladığı zam oranları ise devletin verdiği zam oranlarıyla örtüşmüyor. 2017 yılında 1.25 TL olan simitin fiyatı 2018 yılında 1.50 TL’ye yükseldi. Temel besin kaynağı simitin yanısıra çaya da aynı oranda zam geldi. Emekliler 2018 yılında devletten yüzde 5.95 oranında zam alırken, çay ve simite ise yüzde 20 zam ödeyecekler.

Son Güncelleme: 04.01.2018 12:38
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