SİMİT VE ÇAY'A YÜZDE 20 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 yılında alacakları zamlar belli oldu. Emeklilere yüzde 5.95 oranında zamlı maaş uygulanacak. Ancak özel sektörün uyguladığı zam oranları ise devletin verdiği zam oranlarıyla örtüşmüyor. 2017 yılında 1.25 TL olan simitin fiyatı 2018 yılında 1.50 TL’ye yükseldi. Temel besin kaynağı simitin yanısıra çaya da aynı oranda zam geldi. Emekliler 2018 yılında devletten yüzde 5.95 oranında zam alırken, çay ve simite ise yüzde 20 zam ödeyecekler.