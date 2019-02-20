Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
105082
ALTIN
226.293
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0353
EURO
6.0338

Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL harcandı

Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapıldı. Ortalama kartlı ödeme tutarı kuyumda 798 TL, elektronik eşyada 377 TL ve kozmetikte 132 TL oldu.

Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL harcandı

Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapıldı. Ortalama kartlı ödeme tutarı kuyumda 798 TL, elektronik eşyada 377 TL ve kozmetikte 132 TL oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:30
2040 Okunma
Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL harcandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre son beş yıllık verilere bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerde toplam kartlı ödemeler büyümesine paralel büyüme gerçekleşti. Bu yıl yine kartlı ödemelere paralel büyüme yaşanırken, 14 Şubat günü yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı.

Son beş yılda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemeler sırasıyla 1,3 milyar TL, 1 milyar TL, 1,9 milyar TL, 2,2 milyar TL ve 2,5 milyar TL oldu.

2019 yılı Sevgililer Günü'nü kapsayan 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla yükseliş gösteren sektör oldu. Yüzde 13 artışla elektronik eşya ve yüzde 6 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü, kuyumculuk sektörünün ardından en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Bu üç sektörde yapılan ortalama kartlı ödeme tutarı ise kuyumculuk sektöründe 798 TL, elektronik eşya sektöründe 377 TL ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 132 TL oldu. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü.

Her 4 liralık ödemenin 1 TL'si internetten

8-14 Şubat haftasında en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödeme tutarının yüzde 24'ünün internetten yapıldığı görüldü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 olan bu oran dikkate alındığında, bu yıl hediye alımlarında internetten ödemeler daha çok tercih edildi.

Son Güncelleme: 20.02.2019 11:49
Anahtar Kelimeler:
KredikartıRekorharcamaSevgililergünü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların Kredi İşlemleri Yönetmeliği değişti
Bankaların Kredi İşlemleri Yönetmeliği değişti
İTO Başkanı Avdagiç`ten iş dünyasına istihdam çağrısı
İTO Başkanı Avdagiç`ten iş dünyasına istihdam çağrısı
Tanzim satış rekabete engel mi?
Tanzim satış rekabete engel mi?
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim