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SANI ŞENER EN GÜÇLÜ LiDERLER ARASINDA

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede beşinci sırada yer aldı. Şener, 2015, 2016 ve 2017’den sonra 2018 yılında da listede ilk 10 arasına giren tek Türk iş insanı oldu.

SANI ŞENER EN GÜÇLÜ LiDERLER ARASINDA

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede beşinci sırada yer aldı. Şener, 2015, 2016 ve 2017’den sonra 2018 yılında da listede ilk 10 arasına giren tek Türk iş insanı oldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:03
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SANI ŞENER EN GÜÇLÜ LiDERLER ARASINDA

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, Construction Week tarafından inşaat sektöründe Körfez Bölgesi’nin en güçlü 5. lideri olarak gösterildi. Power 100 listesinde 2015 yılında 10. sırada olan Şener, 2016’da dokuzuncu, 2017’de ise yedinci sırada yer almıştı.

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, “TAV İnşaat’ın kuruluşundan bu yana üstlendiği inşaat işlerinin toplam sözleşme bedeli 20 milyar doları aştı. ENR listelerinde son beş yıldır istikrarlı bir şekilde havalimanı inşaatında dünyada ilk üçte yer alıyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yedi ülkenin başkent havalimanları ile birlikte toplam 17 havalimanında imzamız bulunuyor. Körfez Bölgesi’nde 1200’ü mühendis olmak üzere 28 binden fazla çalışanımız görev yapıyor. Bu liste aslında Türk mühendisliğinin, iş yapma modellerinin, finansal kabiliyetlerinin ve markalarının dünyanın en büyük firmalarının yarıştığı bir pazarda ulaştığı bu başarının göstergesidir. Bu başarı rekabet açısından çok gelişmiş bir bölgede görev yapan mühendislerimizin, mimarlarımızın, teknikerlerimiz, işçilerimiz ve tüm TAV Grubu çalışanlarının emeğinin karşılığıdır. Bundan sonra da dünya pazarlarında tercih edilen bir marka olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şener üç yıldır ilk 10’da

Liste, bölgede inşaat sektöründe yer alan iş insanlarının yaptıkları işler, çalışan sayıları, yarattıkları gelirler, kazandıkları ve kazanmayı bekledikleri projeler, pazardaki genel durum ve faaliyet düzeyleri incelenerek belirlendi. Ek olarak, bu kişi ve şirketlerin ekonomik parametrelere karşı tutumlarına, büyümeye devam etmek için benimsedikleri stratejilere ve engel ve sorunlar karşısında ne kadar esnek olabildiklerine ve nasıl uyum sağladıklarına da bakıldı.

Bu yıl listeye giren ilk 10 isim şu şekilde oluştu:

1- Kez Taylor – CEO, ALEC

2- Yu Tao – President & CEO, China State

3- Hamish Tyrwhitt – Group CEO, Arabtec Holding / Depa Group

4- Emad Azmy – President, Al Shafar General Contracting

5- Sani Sener – President & CEO, TAV Group

6- Samer Khoury – President (Engineering & Construction), CCC

7- Ghassan Merehbi – Chairman, Arabian Construction Company

8- Mohammed Al Abbar – Chairman, EMAAR Properties

9- Stephen Flint - Group general manager, Khansaheb Civil Engineering

10- Patrick McKinney - Area director Middle East / Gulf States, BAM International

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