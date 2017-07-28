"RÜZGAR ENERJİSİ İHALESİ HAFTAYA NETİCELENECEK"

İSTANBUL- AA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreciyle ilgili, "İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında gerçekleştirilen "Akademisyenlerle İstişare Toplantısı"nda konuştu. Enerjide sanayi, ısınma ve hanehalkının arz güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atıldığını vurgulayan Albayrak, bu sürecin devam ettiğini ve çalışmaların süreceğini söyledi. Albayrak, Türkiye'nin ilk yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG santralini rekor sürede devreye aldığını hatırlatarak, "İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yıl sonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor." diye konuştu.



Doğalgazın yüzyılı

Bakan Albayrak, dünyada birçok raporda mevcut yüzyılda en önemli enerji kaynağının doğalgaz olacağının öngörüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyada enerjiye ilişkin birçok raporda ifade edildiği gibi 19. yüzyıl kömür, 20. yüzyıl petrol ve 21. yüzyıl doğalgaz üzerine olacak. Bu konuda çok derin rapor ve analizler var. Bu ekosistemin geliştiği iklimde biz sıvılaştırılmış doğalgazı da (LNG) düşünüyor, göz önünde bulunduruyoruz. Önümüzdeki 5 yıl sadece Avustralya ve ABD'de, mevcut kapasitenin yarısından fazla bir kapasite devreye girecek. Kimisine göre 60 kimisine göre 100 milyar metreküpe yakın bir kapasitenin dünya pazarına gireceğini göz önünde bulundurarak, Türkiye olarak LNG altyapısında da yatırımlar yapmamız gerekiyor. Nitekim, günlük 34 milyon metreküp sisteme gaz basma kapasitesi olan Türkiye, geçen yıl bunu 64 milyona çıkardı. Bu yıl sonunda da günde 107 milyon metreküpe ulaşacak şekilde LNG altyapısını da geliştiriyoruz."

'Sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız'

Bilimselliğin ön planda tutulacağını, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının devam edeceğini, Akdeniz ve Karadeniz'de bu çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Albayrak, "Yerli üretim teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz Oruç Reis gemimiz bulunuyor. İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız. Birileri kızıyor ama kimse kusura bakmasın, Akdeniz kimsenin tekelinde değil, Türkiye olarak biz daha aktif olacağız. Detaylı analiz edip alacağız, kendimiz kazacağız, sondajı ve aramayı kendimiz yapacağız." ifadelerini kullandı.

'2030'a kadar üç nükleer santralimizi devreye alacağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah bu yıl sonuna kadar temel atma süreciyle yürüyeceğiz. Sinop Nükleer Güç Santrali için de görüşmelerimiz nihai noktaya geldi. 2023'te ilk reaktörü devreye alarak başlayan süreçle, 2030'a kadar inşallah üç nükleer santralimizi de devreye alacağız." dedi.

Anadolu Haber Ajansı