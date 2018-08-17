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REİS GIDA’DAN SABİT FİYAT UYGULAMASI

Reis Gıda;  Haziran fiyatları ile Eylül ayı sonuna kadar “Sabit Fiyat Uygulaması” gerçekleştireceğini açıkladı. 

REİS GIDA’DAN SABİT FİYAT UYGULAMASI

Reis Gıda;  Haziran fiyatları ile Eylül ayı sonuna kadar “Sabit Fiyat Uygulaması” gerçekleştireceğini açıkladı. 

17 Ağustos 2018 Cuma 12:41
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REİS GIDA’DAN SABİT FİYAT UYGULAMASI

Tüketicinin yanında olan, fiyat artışlarına karşı duran bir iş adamı olarak tanınan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye topraklarında; yerli tohumlardan üretilen ürünleri Reis kalite güvencesi ile Eylül ayı sonuna kadar her türlü piyasa dalgalanmasına karşın sabit fiyat ile satışını gerçekleştireceğini belirtti. Mehmet Reis, “Yaklaşan bayram, eğitim ve öğretim döneminin başlangıcı ve özellikle sezon itibari ile kuru gıda tüketiminin artacağı bu süreçte, farkındalık yaratacağını düşündüğümüz sabit fiyat uygulamasına perakende noktalarının da destek olacağına inancımız tamdır” dedi. 

Enflasyonla mücadele sadece hükümetlerin değil, iş adamlarının da görevidir

Sektöründe yine bir ilki gerçekleştirmeye karar verdiğini belirten Mehmet Reis, sözlerine şöyle devam etti: “Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için üzülmenin ötesinde bir şeyler yapmak gerekir. ‘Enflasyonla mücadele sadece hükümetlerin değil, iş adamlarının da görevidir’ diyerek 1995 ve 2001 yıllarında, Ramazan ayı öncesi aylık enflasyonun yüzde 10’ların üzerinde olmasına ve fiyatların hızla tırmanmasına rağmen, fiyatları dondurma kararı alıp, Türkiye’de ilk defa sabit fiyat uygulamasını başlattık. Bugün de yerli ürünlerde dahi yüzde 10’a yakın fiyat artışı ile karşı karşıya kalmış olmamıza rağmen, tüketicinin yüksek fiyattan ürün almaması adına üzerimize düşen görevi yapma sorumluluğu içerisinde Eylül ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulaması kararı aldık” açıklamasını yaptı. 

Türkiye’de üretilen tarım ürünleri, küresel pazarda talep ve rağbet görüyor

Tarımsal üretimin arttırılmasına her platformda dikkat çeken Reis Gıda  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis şunları söyledi: “Bizler, kendi topraklarımızda üretebileceğimiz hiçbir ürünü ithal etmemeliyiz. Başta GAP projesi olmak üzere Türk tarımının gelişimi, yerli üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliği adına, hayata geçirilen tüm projelerin daha etkin kullanılmasını sağlayarak üretimimizi arttırabiliriz. Türkiye tarıma elverişli coğrafi konumu, genç nüfusu, iklimi, tecrübeli ve yetenekli çiftçileri sayesinde pek çok ülkeye kıyasla avantajlı durumdadır. Bu potansiyeli etkin kullandığımız takdirde iç tüketim karşılanacak, devamında da daha fazla üreterek uluslararası arası rekabet gücünü yakalayarak ihracatımızı artıracağız.   Bu çerçevede maliyetinin yüzde 80’i çiftçimizin el emeği alın teri olan tarım ürünlerinin ihracatı artarken, dış ticaret açığımızı azaltarak, cari açığa çare olacak, ülkemizde tarım; küresel güç haline gelecektir” diye konuştu. 

Reis, Anadolu topraklarında yerli tohumlarla yetiştirilen ürünleri sınırların ötesine taşıyor

Pirinç ve bakliyat sektöründe yaptığı farkındalıklarla, bunun yanında toplum ve çevre için gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Reis Gıda, 37 yıldır yerli üretimin arttırılması için çalışmalarına devam etmektedir. Çiftçimizin el emeği ve alın teriyle Anadolu topraklarında kendine has yerli tohumlarla yetiştirilen ürünleri 4 kıtada 26 ülkeye ulaştıran Reis; lezzet elçiliği yapıyor. 

Yer küremizde yaşayan tüm insanlar güvenli gıdaya ulaşmalıdır

Yerli tohumlar ve üreticinin korunması konusunda sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğini önemle vurgulayan Mehmet Reis, yer küremizde yaşayan tüm insanların topraklarını terk etmeden güvenli gıdaya erişebildiği, çocukların yeterli beslenebildiği, sağlıklı büyüdükleri, barış içinde bir dünya dileklerini iletirken, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladığını belirtti.

Son Güncelleme: 17.08.2018 12:43
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