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REEL KESİM GÜVENİ 11 AYIN DİBİNDE

Reel Kesim Güven Endeksi yılın son ayında bir önceki aya göre 3 puan düşüş göstererek 103,3 puana geriledi. Alt endekslerden "gelecek üç aya ilişkin ihracat sipariş miktarı", "toplam sipariş miktarı" RKGE'yi negatif yönde etkiledi. Endeks, aralıkta 11 ayın en düşük seviyesini gördü.

REEL KESİM GÜVENİ 11 AYIN DİBİNDE

Reel Kesim Güven Endeksi yılın son ayında bir önceki aya göre 3 puan düşüş göstererek 103,3 puana geriledi. Alt endekslerden "gelecek üç aya ilişkin ihracat sipariş miktarı", "toplam sipariş miktarı" RKGE'yi negatif yönde etkiledi. Endeks, aralıkta 11 ayın en düşük seviyesini gördü.

26 Aralık 2017 Salı 15:43
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REEL KESİM GÜVENİ 11 AYIN DİBİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Aralık ayına ilişkin "Reel Kesim Güven Endeksi" raporunu açıkladı. Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 oldu. Endeks, bu değerle 11 ayın en düşük seviyesine işaret etti. 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 109,2 puan seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:
"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde olduğu gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,8'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12,1'e gerilemiştir."

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:11
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