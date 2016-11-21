PAKİSTAN'DA 50 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

ANKARA (AA) - İBRAHİM YILMAZ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Pakistan'ın 50 milyar dolarlık yatırımla enerji ve lojistik altyapısını yenileyeceğini belirterek, bunun Türk firmalarınca değerlendirilebileceğini söyledi.

Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son Pakistan ziyareti kapsamında büyük ilgi gösterildiğini belirterek, bu ilginin hiçbir lidere gösterilmediğini anlattı.

Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in iş adamlarıyla bir araya gelerek iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırımların artması için iş birliği çağrısı yaptığını kaydeden Yerlikaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 243 milyon dolara Pakistan'ın önde gelen beyaz eşya üreticisi Dawlance'i satın alan Koç Grubu ile 6 fabrikası ve 500 milyon doları aşan Coca-Cola yatırımı nedeni ile Anadolu Grubu'ndan övgü ile söz etti. Bunları iki ülke arasındaki başarılı iş birliklerine örnek gösterdi." diye konuştu.

Yerlikaya, serbest ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artıracağını vurgulayarak, enerji, sağlık sektörlerinin yanı sıra Türk müteahhitlik sektörünün de her türlü inşaat projesinin başarıyla üstesinden gelebileceğini ifade etti.

- Pakistan'dan dev altyapı yatırımı

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaretin artırılması gerektiğini dile getiren Yerlikaya, iki ülke arasında kısmen planlama eksikliğinden kaynaklı taşıma sorunları ve yüksek gümrükler gibi fiziksel nedenlere bağlı olarak büyüyememiş bir dış ticaret resmi olduğuna dikkati çekti. Yerlikaya, "Türkiye'nin rekabetçi olduğu pek çok sektör için Pakistan önce ihracat, ardından yatırım için müthiş bir ufuk olabilir. Türkiye'nin müteahhitlik başarısı tescillidir. Cam sanayi, makine sanayi, gıda sanayi azımsanmayacak ölçeklere sahiptir. 200 milyonluk genç bir tüketim pazarına ihracatla ancak bir süre yetişebilirsiniz. Sonuçta yatırım mutlaka gerekecektir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Pakistan'ın büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizerek, "Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru Projesi kapsamında 50 milyar dolarlık yatırımla Pakistan'ın enerji ve lojistik altyapısı yenilenecek. Ülkenin milli gelirinin 270 milyar dolar olduğunu göz önünde bulundurursak 50 milyar dolarlık yatırımın ne anlama geldiğini daha kolay anlayabiliriz. Bu yatırımlar Pakistan'ın tarım ve sanayi sektöründeki kilidini kırmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın, dünyanın en büyük süt ve pamuk üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Pakistan, enerji kısıtı nedeniyle bu ürünleri katma değere dönüştüremiyor. Güvenlik sorunu Batı medyasınca abartılı bir dille anlatılıyor. Punjab eyaleti gayet güvenli. Ülkenin geneline bakınca da güvenlik anlamında gayet önemli gelişme kaydedildiği de görülüyor. İki ülke arasında kısa zaman içinde imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması karşılıklı ticaretin çok daha hızlı artmasını sağlayacak."

Anadolu Haber Ajansı