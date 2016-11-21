banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

PAKİSTAN'DA 50 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

21 Kasım 2016 Pazartesi 00:37
Bu haber 811 kez okundu

DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Yerlikaya: "Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru Projesi kapsamında 50 milyar dolarlık yatırımla Pakistan'ın enerji ve lojistik altyapısı yenilenecek"

PAKİSTAN'DA 50 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT
ANKARA (AA) - İBRAHİM YILMAZ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Pakistan'ın 50 milyar dolarlık yatırımla enerji ve lojistik altyapısını yenileyeceğini belirterek, bunun Türk firmalarınca değerlendirilebileceğini söyledi.

Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son Pakistan ziyareti kapsamında büyük ilgi gösterildiğini belirterek, bu ilginin hiçbir lidere gösterilmediğini anlattı.

Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in iş adamlarıyla bir araya gelerek iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırımların artması için iş birliği çağrısı yaptığını kaydeden Yerlikaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 243 milyon dolara Pakistan'ın önde gelen beyaz eşya üreticisi Dawlance'i satın alan Koç Grubu ile 6 fabrikası ve 500 milyon doları aşan Coca-Cola yatırımı nedeni ile Anadolu Grubu'ndan övgü ile söz etti. Bunları iki ülke arasındaki başarılı iş birliklerine örnek gösterdi." diye konuştu.

Yerlikaya, serbest ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artıracağını vurgulayarak, enerji, sağlık sektörlerinin yanı sıra Türk müteahhitlik sektörünün de her türlü inşaat projesinin başarıyla üstesinden gelebileceğini ifade etti. 

- Pakistan'dan dev altyapı yatırımı

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaretin artırılması gerektiğini dile getiren Yerlikaya, iki ülke arasında kısmen planlama eksikliğinden kaynaklı taşıma sorunları ve yüksek gümrükler gibi fiziksel nedenlere bağlı olarak büyüyememiş bir dış ticaret resmi olduğuna dikkati çekti. Yerlikaya, "Türkiye'nin rekabetçi olduğu pek çok sektör için Pakistan önce ihracat, ardından yatırım için müthiş bir ufuk olabilir. Türkiye'nin müteahhitlik başarısı tescillidir. Cam sanayi, makine sanayi, gıda sanayi azımsanmayacak ölçeklere sahiptir. 200 milyonluk genç bir tüketim pazarına ihracatla ancak bir süre yetişebilirsiniz. Sonuçta yatırım mutlaka gerekecektir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Pakistan'ın büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizerek, "Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru Projesi kapsamında 50 milyar dolarlık yatırımla Pakistan'ın enerji ve lojistik altyapısı yenilenecek. Ülkenin milli gelirinin 270 milyar dolar olduğunu göz önünde bulundurursak 50 milyar dolarlık yatırımın ne anlama geldiğini daha kolay anlayabiliriz. Bu yatırımlar Pakistan'ın tarım ve sanayi sektöründeki kilidini kırmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın, dünyanın en büyük süt ve pamuk üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Pakistan, enerji kısıtı nedeniyle bu ürünleri katma değere dönüştüremiyor. Güvenlik sorunu Batı medyasınca abartılı bir dille anlatılıyor. Punjab eyaleti gayet güvenli. Ülkenin geneline bakınca da güvenlik anlamında gayet önemli gelişme kaydedildiği de görülüyor. İki ülke arasında kısa zaman içinde imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması karşılıklı ticaretin çok daha hızlı artmasını sağlayacak."


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.