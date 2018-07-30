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OTOKAR’A 28,9 MİLYON USD’LİK SİPARİŞ

Türkiye’nin öncü kara sistemleri üreticisi Otokar, bir Asya ülkesinden 28,9 milyon USD tutarında taktik tekerlekli zırhlı araç siparişi aldı. Araçların teslimatının 2019 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor.

OTOKAR’A 28,9 MİLYON USD’LİK SİPARİŞ

Türkiye’nin öncü kara sistemleri üreticisi Otokar, bir Asya ülkesinden 28,9 milyon USD tutarında taktik tekerlekli zırhlı araç siparişi aldı. Araçların teslimatının 2019 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:49
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OTOKAR’A 28,9 MİLYON USD’LİK SİPARİŞ

Türkiye'nin öncü kara sistemleri üreticisi Otokar’ın kendi tasarladığı ve ürettiği, yüksek koruma seviyesi ve üstün hareket kabiliyetleri ile dikkat çeken zırhlı araçları dost ve müttefik ülkeler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Otokar, farklı tip zırhlı araçları için bir Asya ülkesinden 28,9 milyon USD tutarında yeni bir ihracat siparişi aldı. Sipariş kapsamındaki 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar; yedek parça ve eğitim hizmetleri ile birlikte sunulacak. Teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

“MİLLİ ÜRÜNLERİMİZİ İHRAÇ ETMEYE DEAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin tek milli kara sistemleri üreticisi olan Otokar’ın Genel Müdürü Serdar Görgüç, siparişe ilişkin şunları söyledi: “Fikri mülkiyet hakları tamamı Otokar’a ait olan, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen zırhlı araçlarımızın yurtdışında da tercih edilmesinden gurur duyuyoruz. Bu yeni sipariş, daha önce ihracat yaptığımız bir Asya ülkesinden alındı. Kullanıcımızın Birleşmiş Milletler görevlerinde kullanarak deneyimlediği ve memnun kaldığı araçlarımız, yeni alımları için referans oldu. Farklı tiplerdeki taktik tekerlekli zırhlı araç ihtiyaçlarını karşılamak için Otokar’ı tercih ettiler.”

Savunma sanayii alanında Asya bölgesinin ihracat pazarları arasında yer aldığını belirten Görgüç, şunları söyledi: “Savunma sanayiinde kara sistemleri alanında Türkiye’nin global markası olduk. Dünya çapında toplam 30 binden fazla Otokar askeri aracının 50’den fazla kullanıcının envanterinde yer alıyor. Ülkemizin savunma sanayiindeki başarısına katkı sağlamaktan, milli sanayinin gelişiminin bir parçası olmaktan; savunma sanayiinde ürünlerimizin yanısıra; global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendisliğimiz, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkmaktan gurur duyuyoruz.”

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