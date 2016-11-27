"ORTA KORİDOR, İNTERMODAL TAŞIMACILIK İÇİN ÖNEMLİ"

AŞKABAT (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çin'den Londra'ya kesintisiz taşımacılık hattı sağlamak üzere, büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Asya'daki en rekabetçi, en kısa ve en ucuz güzergahlardan biri olan orta koridora, tarihi İpek Yolu'nun devamı olarak büyük önem atfediyoruz." dedi.

Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı"nda konuştu.

Ulaştırma ve mobilitenin sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer aldığını ifade eden Arslan, sürdürülebilir ulaşım olmadan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. Arslan, "Ulaştırma karar vericileri olarak bizim en önemli görevimiz, güçlü altyapısı olan, transit odaklı entegre bir ulaşım ağı tesis etmek için iş birliği içinde en etkili tedbirleri almaktır." diye konuştu.

- "Bütüncül bir koridor yönetimine ihtiyaç var"

Arslan, Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki ticaretin 2020 yılında 800 milyar doları aşmasının beklendiğini ve bunun doğrudan bölgedeki tüm ülkeler için bağlantı talebi anlamına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu durum, hızla yükselen doğu ekonomileriyle batı arasında, karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığıyla lojistik hizmetlerde artan bir talebi de beraberinde getirerek, tarihi İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasını mecburi kılmaktadır. Tarihi İpek Yolu'nun önemli bir halkası olan Türkiye toprakları, şimdi de modern İpek Yolu için büyük önemi haiz ulaştırma koridorlarının kesişme noktasında yer almaktadır. Modern İpek Yolu’nun en yeni teknolojiyle inşa edilmiş, kaliteli bir ulaşım altyapısıyla tesisine yönelik stratejimizin bölgenin diğer ülkelerince de paylaşıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."

Asya ve Avrupa arasında, doğu-batı güzergahında kuzey, güney ve orta koridor olmak üzere 3 ana koridor hattı bulunduğuna dikkati çeken Arslan, tüm koridorlar için bütüncül ve sofistike bir koridor yönetimi yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

- "Orta koridor, intermodal taşımacılık için önemli"

Arslan, Asya'daki en rekabetçi, en kısa ve en ucuz güzergahlardan biri olan orta koridora, tarihi İpek Yolu’nun devamı olarak büyük önem atfettiklerini belirterek, "Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayan orta koridor, İntermodal taşımacılığın etkin kullanımı için de önemli bir fırsat sunuyor." dedi.

Kuzey ve güney koridorlarını tamamlayıcı olan orta koridoru, Orta Asya'da denizi çıkışı olmayan ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması bakımından önemsediklerini dile getiren Arslan, Çin’den Londra’ya kesintisiz taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Arslan, bu kapsamda Avrasya bölgesinin ulaştırma bağlantılarına katkı sağlayacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Marmaray ve Edirne-Kars Hızlı Tren Projesi gibi mega projeleri hayata geçirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarındaki eksik bağlantıları, bölünmüş yol, tünel ve köprülerle tamamladıklarını ifade eden Arslan, bunu yaparken Yap-İşlet-Devret (YİD) mekanizmasını kullanarak özel sektör dinamizminden faydalandıklarını kaydetti.





- En büyük YİD ulaştırma projesi: İstanbul Yeni Havalimanı

Arslan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bunun en önemli örnekleri olduğunu belirterek, "Asya ve Avrupa kıtalarını bir defa daha bağlayacak olan Avrasya Tünelinin açılışını ise yaklaşık 1 ay sonra, 20 Aralık’ta yapacağız. Kıtaları bir defa daha birleştirmek üzere tasarladığımız 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de ihalesine en kısa sürede çıkacağız." dedi.

Bakan Arslan, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak 35,6 milyar dolar proje bedeline sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın Dünya Bankası verilerine göre YİD modeliyle yapılan en büyük ulaştırma projesi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin dünyanın ilk 20 ekonomisi içinde yer aldığına işaret eden Arslan, 2023 yılı itibarıyla, dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almayı hedeflediklerini ve ulaştırma sektörünün bu hedefin en önemli yapı taşlarından olduğunu ifade etti.

- "Türkmenistan hızla gelişen bir ülke"

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov da Türkmenistan'ın hızla gelişen bir ülke olduğunu ve özellikle ulaştırma alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Sürdürülebilir ulaştırma kavramının BM bünyesinde dünya gündemine girdiğini ifade eden Berdimuhammedov, 21. yüzyıl küresel ulaştırma politikasının devletlerin entegrasyonlarının ana unsuru olduğu dile getirdi.

Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın geniş bir ulaşım altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, bu alandaki iş birliği ve projelere büyük önem verdiklerini, bu kapsamda Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolunun Türkmenistan’ın uluslararası düzeydeki önemli projelerinden olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise küresel olarak ilk kez sürdürülebilir ulaştırma konferansının gerçekleştirildiğini belirterek, bunu çok önemli geçiş yolları üzerinde yer alan Türkmenistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı