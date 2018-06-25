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ONLİNE TATİLE 15 MİLYAR TL HARCADIK

İnternet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamaları, 2017 yılında rekor kırarak yüzde 47 arttı.

ONLİNE TATİLE 15 MİLYAR TL HARCADIK

İnternet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamaları, 2017 yılında rekor kırarak yüzde 47 arttı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:49
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ONLİNE TATİLE 15 MİLYAR TL HARCADIK

Türkiye’de online tatil ve seyahat harcamaları 2017 yılında yüzde 47 artarak 14,8 milyar lira oldu.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2017 e-ticaret raporundan derlediği verilere göre, dijital ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamaları son 3 yıldır rekor seviyede artıyor.

Aylık ziyaretçi sayısı 15 bin ve üzeri olan internet siteleri baz alınarak hazırlanan raporun ilgi çekici bir yönü, tatil ve seyahat harcamaları rekor kırarken, bu hizmeti veren internet sitelerinin sayısının sürekli azalması.

2014 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5,1 milyar lira iken, 2016’da internet sitesi sayısı 104’e geriledi, ciro ise 10,1 milyar liraya yükseldi.

Site sayısındaki düşüş 2017’de de sürdü. 102 online mağazaya kadar gerileyen sektörün yıllık cirosu ise yüzde 47’lik rekor artışla 14,8 milyar liraya ulaştı.

Rapor, mağaza sayısı yüzde 70 azalsa da söz konusu pazardaki üç yıllık büyümenin yüzde 190’a ulaştığını ortaya koydu.

-İnternetten tatil satın almak avantajlı

Partnerleri arasında yerli ve yabancı çok sayıda tatil sitesi bulunan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, tatil ve seyahatlerin internet üzerinden satın alınmasının birçok avantajının olduğunu söyledi. Özellikle fırsat sitelerinin erken rezervasyondan dahi ucuza tatil imkanı sağladığının altını çizen Kayral, “Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Yurt içi ya da yurt dışı tatil harcamalarının Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılması yüzde 10’lara varan ekstra nakit para kazanma imkanı sağlar.

İnternette yerli-yabancı kavramı yok. Türkçe yayın yapan çok sayıda yabancı siteden Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar alınıyor” diye konuştu.

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