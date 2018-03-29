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OECD’NİN EN FAZLA BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKESİYİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu. Türkiye 2017 yılında, 2013'ten beri en hızlı yıllık büyümeye imza attı. Büyüme rakamlarıyla ilgili açıklama yapan ve 2018 için yüksek seviyede büyüme öngördüklerini belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “istikrarlı bir büyüme ile 2017 yılını kapattık. Türkiye ekonomisinin 2017 performansı yatırım ve ihracata dayalı bir artıştır. Bu da göstermektedir ki KOBİ'lere sağlanan kredi desteği ve sektörel teşvikler 2018’de daha da etkili olacak. 2018 için de yüksek seviyede büyüme öngörüyoruz” dedi.

OECD’NİN EN FAZLA BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKESİYİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu. Türkiye 2017 yılında, 2013'ten beri en hızlı yıllık büyümeye imza attı. Büyüme rakamlarıyla ilgili açıklama yapan ve 2018 için yüksek seviyede büyüme öngördüklerini belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “istikrarlı bir büyüme ile 2017 yılını kapattık. Türkiye ekonomisinin 2017 performansı yatırım ve ihracata dayalı bir artıştır. Bu da göstermektedir ki KOBİ'lere sağlanan kredi desteği ve sektörel teşvikler 2018’de daha da etkili olacak. 2018 için de yüksek seviyede büyüme öngörüyoruz” dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 15:12
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OECD’NİN EN FAZLA BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKESİYİZ

Yıllık yüzde 7,4 büyüme rakamı ile Türkiye'nin İrlanda’dan sonra OECD'nin en fazla büyüyen ikinci ülkesi olduğunu belirten Doğan, “ Bu rakamlar Türkiye'nin potansiyelinin yanı sıra dinamizmini de gösterdi. Burada hem siyasetin hem yapılan yatırımların, en önemlisi de iş dünyasının birlikte ortaya koyduğu üstün başarı söz konusudur. Kısa vadede zaman zaman sıkıntılar yaşansa da gelinen nokta hepimiz için umut ve moral vericidir” diye konuştu.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜMSİAD ailesi olarak çalışmalarımızı, organizasyonlarımızı yürütüyoruz. Sürekli üretmeye devam edeceğiz. Üreteceğiz, iş üreteceğiz, aş üreteceğiz. En son istihdam kampanyası olsun, çeşitli cazibe merkezlerindeki seferberlikler olsun bu manada üretime ve değerli ürünlerimizi yurt dışına satmaya önem gösteriyoruz. Birçok organizasyonlar, programlar yapıyor, proje ekipleri kuruyoruz. Dolasıyla her zaman iş üretmek ve buna konstre olmak gerekir. Mümkün olduğu kadar değer üretme ve ürettiğimiz değeri sahaya yani topluma sunabilme gayreti içerisindeyiz”

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