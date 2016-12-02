MOODY'S TÜRKİYE'Yİ TAKVİMDEN ÇIKARDI

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, daha önce 2 Aralık 2016'da gerçekleştireceğini duyurduğu Türkiye'nin kredi notu gözden geçirme tarihini güncellenen takviminden çıkardı.

Moody's'in internet sitesinde yayımladığı "Ülkelerin Kredi Notu Gözden Geçirme Takvimi"nde, Türkiye'ye ilişkin olası değerlendirme tarihine yer verilmedi.

Güncellenen takvimde yer alan notta, "Türkiye değerlendirmesi, ülkelerin kredi notu gözden geçirme takviminden 22 Kasım'da çıkarıldı." denildi. Takvimde, Türkiye için bu yıl yeni bir not değerlendirmesi tarihi de bulunmuyor.

Kuruluşun bir önceki tahmini kredi notu gözden geçirme takviminde, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmenin bugün yapılacağı duyurulmuştu.

Moody's, 23 Eylül'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "Baa3"ten "Ba1"e indirmiş ve not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Anadolu Haber Ajansı