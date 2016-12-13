MOBİL ABONE SAYISI 74,5 MİLYON OLDU

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sektördeki sabit telefon hizmeti abone sayısının 11,1 milyona, toplam mobil abone sayısının ise 74,5 milyona ulaştığını söyledi.

Bakan Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın üçüncü çeyreğine yönelik hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" çerçevesinde sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu.

15 Kasım itibarıyla 615 farklı işletmecinin BTK'dan elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere toplam 994 yetkilendirme aldığını ifade eden Arslan, sektördeki işletmecilerin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirin 11,6 milyar liraya ulaştığını, bu çeyrekte gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdiğini bildirdi. Arslan, işletmecilerin toplam yatırımlarının da 1,4 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

- "Geniş bant internet abone sayısı 59,1 milyon"

Sektördeki sabit telefon hizmeti abone sayısının 11,1 milyona, 3,8 milyonu Makineler Arası İletişim (M2M) abonesi olmak üzere toplam mobil abone sayısının 74,5 milyona, geniş bant internet abone sayısının 59,1 milyona yükseldiğini anlatan Arslan, "Eylül 2016 sonu itibarıyla toplam mobil geniş bant aboneleri 49 milyona, sabit geniş bant aboneleri de 10,1 milyona ulaştı. 1 Nisan'da hayatımıza giren 4,5G hizmetleri tüketiciler nezdinde büyük bir hızla kabul gördü ve halkımız yüksek mobil veri hızına hemen alıştı." diye konuştu.

Temmuz ve eylülü kapsayan 3 aylık dönemde 45,7 milyon vatandaşın 4,5G aboneliğini tercih ettiğini, cihazı ve SIM kartı bu hizmete uyumlu olan ve söz konusu hizmetten faydalanan vatandaşların sayısının ise 16,5 milyona ulaştığını aktaran Arslan, "Vatandaşlarımızın 4,5G'ye uyumlu SIM kart ve cihaz temin etmeleri ile önümüzdeki dönemde bu hizmetten faydalanan abone sayısı daha da artacaktır." görüşünü paylaştı.

- "4,5G internet kullanımını artırdı"

Arslan, 4,5G hizmetinin internete hızlı erişimi sağlamasının yanında vatandaşların internet kullanımını da artırdığına dikkati çekerek, "Aylık mobil internet kullanımı 2,2 gigabyte çıktı. Bu rakam bir önceki döneme göre yüzde 16 artış anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Elektronik haberleşme sektörünün otobanı olarak nitelendirdiği fiber altyapı ve fiber abone sayısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, fiber uzunluğunun son bir yılda yaklaşık yüzde 9 artarak 284 bin kilometreye ulaştığını bildirdi.

Arslan, fiber abone sayısının da aynı dönemde yüzde 13,7 artışla 1,82 milyona yaklaştığını ifade ederek, sabit geniş bant aboneleri içindeki fiber abone oranının yüzde 18’i geçtiğini söyledi.

Arslan, Türkiye'de internet hizmetlerinin temel olarak sabit ve mobil elektronik haberleşme altyapıları üzerinden sunulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun yanında uydu üzerinden de 11 bin 500 kişiye internet hizmeti sunulmaktadır. Hem mobil hem sabit geniş bant internet hizmetleri için daha fazla fiber altyapıya ihtiyacımız var. Biz, bu altyapıların gelişmesine katkıda bulunmalı ve bu hizmetlerin ülkenin her yerine ulaşmasını desteklemeliyiz. Bunun da temel yolu fibere ve elektronik haberleşme sektöründe altyapı yatırım yapmak isteyenleri önünü açacak ve yatırım yapmalarını kolaylaştıracak tedbirlerdir. Bakanlık olarak bu konudaki çalışmalarımız sürüyor."