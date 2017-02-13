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MİNİ TANK "ANKEBOT" KIŞLA YOLU GÖZLÜYOR

13 Şubat 2017 Pazartesi 09:17
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Konya'da bir firma tarafından üretilen insansız kara aracı ANKEBOT, üzerindeki kamera ve hafif makineli silahla terörle mücadelede görev almayı bekliyor

MİNİ TANK
KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da endüstriyel elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen insansız kara aracı ANKEBOT, özellikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesindeki firma, terörle mücadelede zayiatın önüne geçebilecek robot sistemi üzerine çalışma başlattı. Firma, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonunda bir metre yüksekliği ve 1,5 metre uzunluğunda paletli mini tank görünümündeki robot üretti.

Görüntülü joystick kumanda paneli ile kontrol edilen ANKEBOT isimli araç, 8 saatlik aküsü, saatte 6 kilometre hız kapasitesiyle 100 kilogram yükü taşıyabiliyor.

Tehlikeli bölgelerin keşfinde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan araç, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekmeyi başardı.

- Bomba imha, yangın söndürme özelliklerine sahip

Firmanın yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan kumanda sistemi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin, yurt içi ve dışında yürüttüğü terör operasyonlarında kullanabileceği bir araç üretmek için çalışma başlattıklarını anlatan Düzgün, şöyle konuştu:

"ANKEBOT'un birinci versiyonu bu. Kendi imkanlarımızla yaptık. Özel amaçla üretildi ve muharebeye müsait. Genelkurmay Başkanlığı ile de görüştük. Savunma Sanayii Müsteşarı buraya geldi ve robotu inceledi. Savunma Sanayii Müsteşarlığından haber bekliyoruz. ANKEBOT, güvenlik kurumlarımızın yöneticilerini etkilemeyi başardı. Savunma sanayisine kazandırabilir, bunu hedefliyoruz. Örnek modelini ortaya koyduk. Robot, bomba imha çalışmalarında, yangına müdahalede, sıcak çatışmalarda ve yaralıları taşımada aktif şekilde kullanılabilecek."

Robotun, zor arazi koşullarında aksamadan hareket ettiğini, insan hayatını tehlikeye sokacak noktalarda görüntülü keşif yapabildiğini belirten Düzgün, 200 metre kumanda menziliyle etkin şekilde kullanılabileceğini vurguladı.

Düzgün, ANKEBOT'un süreç içinde zırh, ağır makineli silah ve termal görüntü sistemleriyle zenginleştirilebileceğine işaret ederek, "İkinci etabında ve seri üretiminde destek gerekiyor. Ar-Ge'yi sağlıyoruz. Gösterilen ilgi ve destekle seri üretime geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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