MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNE DOKUNMADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kritik faiz kararı açıklandı. TCMB, politika faiz oranında değişiklik yapmazken, kurumumuzun beklentileri dahilinde marjinal fonlama oranı %8,5 seviyesinden % 9,25’e yükseltildi. Koridor faiz oranının üst bandında artış yapılması TCMB’nin koridor sisteminin daha etkin şekilde kullanacağını gösteriyor. Aynı zamanda son zamanlarda repo ihalesi açmayarak bankaları geç likidite penceresine yönelten TCMB, geç likidite penceresi faiz oranını % 10 seviyesinden % 11 seviyesine yükseltti. Geç Likidite penceresinde yapılan faiz artışı TCMB’nin bu yöntemi kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. TCMB, repo ihalesi açmadığı günlerde fonlama maliyetinin % 11 seviyelerine yaklaşacaktır. Bu da ”örtülü faiz artışı” anlamına geliyor. Ancak, repo ihalesi açıldığı günlerde TCMB fonlama maliyetini % 8 - % 9,25 arasında belirleyebilecek. Böylece önemli bir esneklik kazandığını görebiliyoruz. Piyasaların ise TCMB’nin “örtülü faiz artışına” ilk tepkisi sert olsa da bu kararı TL’yi destekleyecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Önemli direnç olarak 3.8450 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye geçilemediği sürece geri çekilmeler devam edebilir. Ancak, TL varlıklarının denge arayışı bir miktar daha sürmesini bekleyebiliriz. Güçlü destek bölgesi olarak 3.7450 – 3.7260 seviyesi izlenebilir. 3.7260 seviyesinin kırılması halinde yeni bir düşen trend başlayabilir.

Anadolu Haber Ajansı