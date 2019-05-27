Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık atağı

Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara ilişkin değişikliğe gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:



Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.