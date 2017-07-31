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MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
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Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında uygulanacak zam oranının belirleneceği toplu görüşme sürecinin ilk toplantısı yarın yapılacak

MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zam oranının belirleneceği toplu görüşme süreci yarınki toplantıyla başlayacak.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapacak.

Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, memur konfederasyonlarının zam teklifleri ele alınacak.

- Memur-Sen'den üç alternatifli teklif

Görüşmeler için, 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor. 

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

- KESK'ten "en düşük maaş 3 bin 450 lira olsun" talebi

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

KESK ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.

2016 ile 2017'yi kapsayan üçüncü dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı. 


Anadolu Haber Ajansı
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