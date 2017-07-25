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MAYISTA DOĞALGAZ İTHALATI ARTTI

25 Temmuz 2017 Salı 12:05
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Türkiye'de doğalgaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 3 milyar 727 milyon metreküpe çıktı

MAYISTA DOĞALGAZ İTHALATI ARTTI
ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğalgaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 3 milyar 727 milyon metreküpe yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Sektör Raporu'na göre, geçen yıl mayısta 3 milyar 215 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında yüzde 15,9 artarak 3 milyar 727 milyon metreküpe çıktı.

Toplam ithalatın 3 milyar 266 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 461 milyon metreküpü ise LNG tesisleri aracılığıyla yapıldı. En fazla doğalgaz 1 milyar 948 milyon metreküple Rusya'dan ithal edilirken, bu ülkeyi 722 milyon metreküple İran, 595 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

- Doğalgaz tüketimi yüzde 17,9 arttı

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,9 artarak 3 milyar 435 milyon metreküpe ulaştı.

Bu dönemde en çok doğalgazı elektrik santralleri tüketti. Geçen yılın mayıs ayında elektrik santralleri 1 milyar 66 milyon metreküp doğalgaz tüketirken, bu yılın aynı ayında bu miktar yüzde 24,8 artışla 1 milyar 331 milyon metreküpe çıktı. Elektrik santrallerini 565 milyon metreküple konutlar ve 306 milyon metreküple Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) izledi.

Toplam doğalgaz tüketimi içinde konutlarda tüketilen doğalgaz oranı geçen yılın mayıs ayında yüzde 13,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,4'e çıktı.

- Doğalgaz stoklarında yüzde 8,4 artış

Geçen yıl mayısta 1 milyar 485 milyon metreküp doğalgaz depolanırken bu miktar bu yılın aynı ayında yüzde 8,4 artarak 1 milyar 611 milyon metreküpe yükseldi.

Mayısta Türkiye'nin doğalgaz ihracatı yüzde 58,4 düşüşle 30 milyon metreküpe indi. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.


Anadolu Haber Ajansı
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