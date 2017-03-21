KÜRESEL PİYASALAR FED AÇIKLAMALARIYLA YÖN BULUYOR

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir görünüm ortaya koyarken, bugün de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilecek.

ABD'de dün ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans ile Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari'nin açıklamaları piyasalar üzerinde etkili oldu. Evans, bu yıl üç kez faiz artırılmasının kesinlikle mümkün olduğunu belirterek, "Bununla birlikte faiz artış sayısı değişebilir. Üç olabilir, iki olabilir. Eğer ekonomi gerçekten hızlanırsa dört olabilir." ifadelerini kullandı.

Kashkari ise faiz artışına, enflasyonun hala bankanın yüzde 2 hedefinin altında olması nedeniyle karşı çıktığını açıkladı. Dün New York borsasında karışık seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,04 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise 0,53 puan değer kazanarak 5.901,53 puanla yatay seviyeden kapanırken, gün içinde 5.915 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün Fed Cleveland Şubesi Başkanı Loretta Mester ile Kansas City Şubesi Başkanı Esther George'un konuşmalarının ve ABD cari işlemler verisinin takip edileceğini belirtti.

- Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarının "açık oturum" sınavı

Avrupa tarafında, Fransa cumhurbaşkanı seçimleri ile İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkış süreci (Brexit) ana gündem maddeleri olarak öne çıktı. Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artış gösterdi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerine katılacak olan ve anketlerde en fazla şans verilenler arasında yer alan 5 aday, dün akşam televizyonda canlı yayınlanan açık oturumda kozlarını paylaştı.

TF1 kanalındaki tartışmaya aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, bağımsız aday Emmanuel Macron, merkez sağdaki Cumhuriyetçi Parti adayı François Fillon, Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon ile radikal solun adayı Jean-Luc Melenchon katıldı.

Adayların, yaklaşık 3,5 saat süren açık oturumda ekonomi, eğitim, göç, göçmenler, güvenlik, asayiş, laiklik ve tesettür mayosu konularındaki hararetli tartışması damgasını vurdu. BFM kanalının anketine göre, bu konuda seçmenlerin yüzde 29'u Macron'u, yüzde 20'si de Melenchon'u ilk iki sırada gösterdi. Fillon ve Le Pen'in yüzde on dokuzar beğenilme oranını yakaladığı sıralamada, Hamon yüzde 11 ile sonuncu oldu.

Analistler, Avrupa'da veri akışının zayıf olduğu bugün, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin açıklamalarının takip edileceğini, İngiltere'de TÜFE verisinin ve Fransa cumhurbaşkanı adaylarının konuşmalarının yansımalarının izleneceğini kaydetti.

Asya tarafında ise Japonya'da yüzde 0,34 azalışla 19.455,88 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla seyrediyor.

Yurt içinde haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 90.132,06 puana kadar gerilemesinin ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti. Endeks, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.000 puanı aşamasa da gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 90.902,11 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün 3,6395 - 3,6154 aralığında hareket ederken, bugün saat 09.10 itibarıyla 3,62 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün veri akışının sakin olduğunu, iç dinamiklerin ise piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.30 İngiltere, şubat ayı TÜFE-ÜFE

15.30 ABD, 2016 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi

Anadolu Haber Ajansı