Küresel ısınma kurultayı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) açıklamasına göre, derneğin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik olarak kamuoyunun dikkatini çekmek için başlattığı Küresel Isınma Kurultayı, 30 Kasım'da İzmir Alsancak'taki tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek.

Kurultayda, Anadolu Ajansı Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı İsmail Uğural, Habertürk Gazetesi Yazarı Dilek Gappi ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Selim Türsen konuşma yapacak.

Açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yapacağı bildirilen kurultay, gazeteciler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum örgütü yöneticilerinin yer alacağı üç oturum halinde düzenlenecek.

EGD üyelerine çevre, iklim değişikliği, enerji gibi alanlarda daha sağlıklı ve düzenli bilgi akışı sağlamak için etkin hale getirilen 'www.iklimekonomisi.org' internet sitesi de kurultay etkinliklerine destek verecek.

Anadolu Haber Ajansı