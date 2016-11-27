banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

Küresel ısınma kurultayı başlıyor

27 Kasım 2016 Pazar 17:43
Bu haber 589 kez okundu

Küresel Isınma Kurultayı, 30 Kasım'da İzmir Alsancak'taki tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek.

Küresel ısınma kurultayı başlıyor
İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) açıklamasına göre, derneğin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik olarak kamuoyunun dikkatini çekmek için başlattığı Küresel Isınma Kurultayı, 30 Kasım'da İzmir Alsancak'taki tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek. 

Kurultayda, Anadolu Ajansı Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı İsmail Uğural, Habertürk Gazetesi Yazarı Dilek Gappi ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Selim Türsen konuşma yapacak. 

Açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yapacağı bildirilen kurultay, gazeteciler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum örgütü yöneticilerinin yer alacağı üç oturum halinde düzenlenecek.

EGD üyelerine çevre, iklim değişikliği, enerji gibi alanlarda daha sağlıklı ve düzenli bilgi akışı sağlamak için etkin hale getirilen 'www.iklimekonomisi.org' internet sitesi de kurultay etkinliklerine destek verecek.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.